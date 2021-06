De ce s-au inscris atat de putini elevi la Evaluarea Nationala, comparativ cu numarul absolventilor. Problemele semnalate de ministrul Educatiei

Marti, 22 iunie, s-a desfasurat prima proba a Evaluarii Nationale 2021, la Limba si Literatura Romana. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a prezentat date ingrijoratoare referitoare la numarul elevilor care s-au inscris la examen, acesta fiind mult mai mic decat cel al absolventilor de gimnaziu. In plus, peste 16.000 de copii au ramas corigenti, mult mai multi decat in anii precedenti.

Elevii inscrisi la Evaluarea Nationala din intreaga generatie

Din totalul de 147.650 de elevi de clasa a VIII-a, doar 131.177 s-au inscris la Evaluarea Nationala. Aproape 16.500 de elevi care termina acum gimnaziul au ramas corigenti, numarul fiind urias comparativ cu anii trecuti. Mai exact, in ultimii ani, numarul anual al elevilor care se aflau in aceasta situatie era de circa 15.000, fiind vorba despre toti copiii din invatamant, incepand de la clasa pregatitoare pana la clasa a XII-a, nu doar de cei dintr-un singur an de studiu.

"Cohorta, numarul elevilor de clasa a VIII-a, este mai mica anul acesta. Este de 147.650 de elevi. La final de an scolar, clasa a VIII-a, in Sistemul Informatic Integrat (SIIIR) atat erau: 147.650. O promotie mai mica in raport cu cea anterioara pentru ca anul acesta clasa a VIII-a sunt cei care au avut clasa pregatitoare. In urma cu opt ani generatia a fost cumva splitata si de aceea avem cu cateva zeci de mii de elevi de clasa a VIII-a mai putini decat anul trecut. Asta este un prim element", a explicat Sorin Cimpeanu la Antena 3 luni, 21 iunie.

Numar imens de corigenti

Ministrul Educatiei a adaugat ca aproape 90% dintre elevi vor putea sa sustina proba la Limba si Literatura Romana. Restul nu vor putea sa sustina examenul pentru ca nu au situatia scolara incheiata.

"Al doilea element: sunt aproape 90% elevi inscrisi care vor putea sa vina in ziua de 22 iunie la examenul de limba si literatura romana. Este vorba despre 131.177 de elevi, foarte exact, din care 26 doar sunt din promotia anterioara. Este vorba despre un procent de aproape 90%, restul nu au putut intra in examenul de Evaluare Nationala deoarece nu au avut situatiile scolare incheiate. Se afla in situatia de corigenta", a mai explicat Sorin Cimpeanu.

Sorin Cimpeanu a adaugat ca situatia este una neobisnuita deoarece, in mod normal, procentul celor care participa la Evaluarea Nationala este de peste 90%, nu sub acest prag.

Ministrul a identificat si o serie de factori prin care se poate explica procentul mic, pe langa numarul mare de corigenti, si anume cresterea ratei abandonului scolar, perioada de criza la nivel educational, generata de pandemia de COVID-19, care a afectat cu precadere copiii din mediul rural.

Situatia era si mai ingrijoratoare dupa primul semestru al acestui an scolar, cand 65.000 de elevi din toate clasele, de la pregatitoare la ultimul an de liceu, riscau sa ramana corigenti, potrivit ministrului Educatiei. Toate acestea in conditiile in care anul acesta nu s-au sustinut tezele, iar mediile au putut fi incheiate si cu doua note la fiecare materie.