Mama unei eleve din Galati care a primit nota 3 la Matematica, la Evaluarea Nationala, iar dupa contestatie a obtinut 8,25 cere sa se ia masuri impotriva profesorilor care au corectat gresit lucrarea fiicei sale, arata adevarul.ro.

"Fetita mea a fost mereu un copil de 9 si 10, cuminte, bun, muncitor, care nu a pus niciodata probleme. De asta socul a fost, probabil, si mai mare. Cand a iesit din examen, stia cu aproximatie ce nota va obtine. S-a consultat si cu doamna profesoara de matematica. Stia unde a gresit, nu s-a asteptat sa primeasca nota 3. Am fost socati, am simtit ca ne fuge pamanul de sub picioare. Initial am crezut ca am bagat alt cod, am repetat de mai multe ori operatiunea. Fetitei nu ii venea sa creada. Doar afirma: asta nu e nota mea, asta nu e nota. A fost o trauma. Socul si emotiile au fost foarte mari", a declarat Roxana Necula, mama elevei, potrivit sursei amintite.

Roxana Necula a cerut ca profesorii care au comis greseala din cazul fiicei sale sa fie dati afara din invatamant. Profesorii evaluatori, care sunt din Vrancea, vor fi cercetati de Comisia Nationla de Evaluare.

La randul sau, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca vor fi luate masuri "in cel mai scurt timp si masurile care se impun. "Cei care au facut astfel de erori de trei puncte si jumatate imi place sa cred ca nu vor mai corecta niciodata", a declarat Sorin Cimpeanu.