Elev din Hunedoara strans de gat de profesor. In liceu se desfasura o actiune privind violenta in scoli

Un elev de 16 ani ar fi fost agresat de un profesor, chiar in timp ce in Liceul "Matei Corvin" din Hunedoara se desfasura o actiune privind violenta in scoli, scrie Ziarul Hunedoreanului.



Incidentul s-a petrecut miercuri, pe 16 iunie, cand elevul a intrat in sala de clasa in care preda dascalul si ar fi perturbat desfasurarea orei. Enervat, profesorul l-a luat de gat si l-ar fi amenintat, sustine familia adolescentului.

Elevul a raportat incidentul politistilor care se aflau in curtea unitatii de invatamant tocmai pentru desfasurarea unor activitati privind violenta in scoli.

"Politistii au aplanat starea conflictuala si au discutat despre incident cu cei implicati si cu reprezentantii scolii, in vederea identificarii unor modalitati de a preveni astfel de situatii. Totodata, in acest caz, Politia Municipiului Hunedoara s-a sesizat din oficiu si a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunilor de loviri sau alte violente. In urma primelor cercetari, politistii au stabilit faptul ca elevul ar fi patruns intr-o alta sala de curs pentru a cauta un prieten, fara a observa prezenta profesorului care sustinea ora, iar la solicitarea acestuia de a parasi sala de curs, ar fi avut un comportament neadecvat, fapt care l-a determinat pe profesor sa recurga la forta, pentru a-l scoate din sala de curs", a informat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.

Elevul a fost consultat la Unitatea de Primiri Urgente unde a primit diagnosticul de "contuzie latero-cervicala".