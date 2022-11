Una dintre problemele sistemului de învățământ din România este legată de relațiile dintre elevi și profesori, construite de multe ori pe teamă.

Sunt, însă, și profesori receptivi la nou care participă la cursuri organizate de specialiști în educație unde pot învăța cât de ușor poate fi să îi facă pe copii să îi simtă alături și care sunt avantajele unei astfel de relații.

Este cazul unei directoare de la o școală din mediul rural care zi de zi își întâmpină elevii la intrare și are mici dialoguri cu ei, relatate chiar de specialistul în educație la ale cărui cursuri a participat directoarea, înainte de a implementa acest sistem.

"Uite că se prinde în școli ce le spun profesorilor la cursuri! Asta făceam eu când eram directoare, prin anii 2000, îi întâmpinam la intrare și vorbeam cu ei în timp ce intrau în școală, vai, ce freză frumoasă ai, îmi place sacoul tău, îți vine bine șepcuța, mă bucur că ți-ai făcut pantofii cu cremă, să nu uiți să aduci cartea la bibliotecă.

Știam cum îi cheamă pe toți cei 500 de copii și îmi erau tare dragi.

Azi, acest lucru are un nume, PGD – Positive Greeting at the Door și s-au făcut studii care i-au măsurat impactul - actele de indisciplină au scăzut cu 9 procente, iar implicarea academică a copiilor a crescut cu 20 %. PGD dezvoltă sentimentul de apartenență la comunitatea clasei și a școlii și le oferă copiilor sprijin emoțional, pentru că mesajul este „eu sunt aici pentru tine și mă bucur să te văd și azi”.

În fotografie este Olga Șerban, directoare la școala din satul Sticlăria, comuna Scobinți, jud. Iași, întâmpinându-și elevii la intrarea în școală în această toamnă, după un curs cu mine.

Bateți palma, prieteni, avem speranțe!", a scris pe Facebook Anca Tîrcă, specialist în educație.

"Director pentru toți"

În comentarii, și alți profesori sunt de acord că ideea este bună, în timp ce unii o folosesc deja.

"Minunată cultură organizațională se construiește acolo unde directorul își amintește mereu că este "director pentru toți", când apreciază efortul și valoarea adăugată de fiecare membru al echipei. Felicitări, doamna Tîrcă, pentru fiecare cuvânt și faptă cu care reușiți să dărâmați zidurile orgoliilor personale ale unora dintre directori! Felicitări, mentor drag, pentru fiecare cuvânt și faptă cu care reușiți să construiți echipe adevărate în școli!"

"Foarte frumos, ar fi bine să se implementeze în fiecare școală!"

"Minunat! Cât timp am fost directoare (opt ani și patru luni), am întâmpinat pe fiecare elev cu o vorbă bună și știam numele tuturor celor 525 de elevi. Este un sentiment extrem de plăcut să știi că poți oferi din dragostea ta unor copii!"

"Nu sunt director, sunt educatoare, dar fac asta în fiecare zi, de 41 de ani. Efectele acestui salut de dimineață? Zâmbete pe chipurile copiilor (deși sunt elevi de gimnaziu au rămas prietenii mei), comunicare, empatie, o emoție care ne unește și mă ajută să cunosc starea copilului la intrare în școală și în grădiniță, să-i atrag mai ușor spre descoperire, spre învățare".