Cum iti alegi facultatea potrivita. Sfaturile specialistilor in cariera pentru absolventii de liceu

Dupa ce depasesc febra examenelor de Bacalaureat, absolventii de clasa a XII-a se afla in fata unei alte provocari: alegerea facultatii sau a scolii de meserii potrivite. Si in 2021 exista cateva meserii banoase, intre care medicina, IT-ul, ingineria, constructiile sau stomatologia.

"Ideal ar fi ca orice tanar, in momentul in care se indreapta spre o anumita facultate, sa mearga catre domeniul care ii place dar, in acelasi timp, sa mearga catre zona in care si-a dezvoltat anumite abilitati. Asta il va ajuta foarte mult, avand deja o anumita indemanare pentru activitatile respective. Prin urmare, ideal ar fi sa isi aleaga domeniul in functie de ceea ce ii place si in functie de ceea ce a dobandit ca si competente", a explicat pentru Ziare.com Gabriel Chicioreanu, specialist in cariera.

Preadmitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti

Potrivit acestuia, anul 2021 a adus o serie de schimbari la nivelul universitatilor. De pilda, o noutate faptul ca Universitatea Politehnica din Bucuresti a organizat o preadmitere, in baza mediilor obtinute de candidati in timpul celor patru ani de liceu. O astfel de preadmitere este insa cu dus si intors.

"Tinerii au doua variante. Daca vor sa se duca spre o facultate care accepta viitori studenti doar in baza dosarului si a mediei de la Bac, atunci ei trebuie sa sa isi dea interesul pentru a obtine note bune in cei patru ani de liceu. Intr-o astfel de situatie vor fi avantajati elevii care vin de la licee nu neaparat performante, unde notele se dau mai usor. Se stie deja ca la liceele de top notele se dau dupa criterii bine stabilite iar profesorii sunt exigenti. Ei bine, acesti elevi ar putea ramane pe dinafara daca vor sa ajunga la anumite facultati unde se intra pe baza de dosar. Pe de alta parte, tinerii foarte bine pregatiti pot merge spre acele facultati unde dau admitere", a completat Gabriel Chicioreanu.

Invatamantul dual, o sansa de a faci bani rapid

In opinia specialistului in cariera, tinerii care isi doresc sa castige bani foarte repede se pot orienta spre scolile de meserii, respectiv spre invatamantul dual. Spre exemplu, un sudor ajunge sa castige intre 1.500 si 2.500 de euro in orasele din vestul tarii, iar un tanar aflat la inceput de cariera poate obtine lejer un salariu de 5.000 de lei ca si sudor.

"Tinerii si parintii nu sunt suficient de bine informati legat de aceste scoli de meserii. Ele sunt dezvoltate intr-un parteneriat intre Ministerul Educatiei si diversi angajatori, care au interesul ca acei copii sa invete si sa angajeze repede", a explicat specialistul.

"Chiar daca sunt meserii mai banoase si meserii mai putin banoase, din punct de vedere al studiilor superioare, atunci cand aprofundezi materia, atunci cand iti dai silinta, majoritatea profesiilor care pun accentul pe invatamantul superior iti dau sansa ca, in final, sa castigi suficient de bine", a adaugat Chicioreanu.

Studiile in strainatate, in continuare de interes

O tendinta care se pastreaza in Romania, din perspectiva alegerii facultatii, o reprezinta interesul absolventilor de liceu pentru universitatile din strainatate.

"La fel cum s-au adaptat facultatile si universitatile din Romania pentru invatamantul online, la fel s-a adaptat si invatamantul universitar din Europa. Pentru ca suntem o economie de piata nu se pune accentul numai pe partea educationala, ci este si un business. Studentii pot urma acele cursuri, o parte din ele in functie de specializare, de pilda medicina nu poti face la distanta", sustine Chicioreanu.

Ce sa iei in calcul cand iti alegi facultatea

Si in privinta universitatilor din strainatate, specialistul afirma ca e nevoie de multa atentie legat de specializarea pe care isi doreste sa o urmeze tinerii. Gabriel Chicioreanu a formulat si o serie de sfaturi de luat in seama de catre absolventi, atunci cand opteaza pentru o universitate:

* sa se uite la ceea ce le-ar placea sa faca fara sa simta prea mult efortul muncii lor

* sa se uite la ceea ce si-au dezvoltat ca abilitati si competente

* sa tina cont de sfaturile si recomandarile familiei, ei ii cunosc din anumite puncte de vedere

* sa fie constienti ca deciziile si alegerile sunt ale lor

* sa nu mearga la o anumita facultate doar ca asa vor parintii, ci pentru ca ei isi doresc asta