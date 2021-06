Cum a incercat sa copieze o eleva la BAC. Acum are dosar penal

O tanara in varsta de 26 de ani din Vatra Dornei, care se prezentase la examenul de Bacalaureat, a fost eliminata si s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa copieze cu ajutorul unui dispozitiviv audio-video.

Potrivit Inspectoratului Scolar Suceava a transmis, tanara avea o casca si o camera de filmat cu ajutorul careia voia sa inregistreze subiectele si cu ajutorul cuiva din exterior sa le rezolve.

Femeia in varsta de 26 de ani a sustinut proba la in Centrul de Examinare de la Liceul "Ion Luca" din municipiul din municipiul Vatra Dornei, scrie Adevarul.ro.

Tanara a fost prinsa in momentul in care i s-au transmis rezultatele. Sunetul a fost auzit in sala de examen, iar profesorii supraveghetori au inteles rapid despre ce este vorba si i-au cerut femeii sa predea dispozitivele.

In acest caz a fost sesizat Biroul de Siguranta Scolara din cadrul IPJ Suceava, care a intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii prevazute de art. 304 din Codul Penal, respectiv "divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice".