Au fost deja afisate primele rezultate ale examenului de Evaluare Nationala. Unii copii sunt fericiti pentru ca au luat note de 9 si 10, altii nu au reusit aceasta performanta. Cristina Tunegaru spune ca parintii trebuie sa-i felicite indiferent de nota obtinuta, copiii trebuie felicitati.

Conform centralizarii rezultatelor, s-au inregistrat 120 de medii de 10 la nivel national. Anul trecut au fost 829. Acest an au fost subiecte dupa modelul Pisa. Ministrul Sorin Campeanu a declarat la Digi 24 ca este bine ca sunt mai putine note maxime, pentru ca o inflatie de note de 10 nu face bine nimanui.

Ads

Pe de alta parte, profesoara Cristina Tunegaru a transmis ca parintii trebuie sa fie mandri de copiii lor si ca trebuie sa-i felicite chiar daca nu au luat 9 sau 10.



"Daca aveti un copil care a terminat clasa a VIII-a, trebuie sa fiti mandri. Nota de la examen nu trebuie sa fie 9 sau 10 ca sa-l felicitati. Pentru ei a fost primul examen national serios, prima incercare.

Copiii acestia au trecut prin toate: programe noi, manuale mereu intarziate, subiecte noi de examen, aproape un an si jumatate in pandemie. Chiar si gramatica s-a schimbat odata cu generatia lor. S-au trezit la mijlocul clasei a opta cu noi subiecte de examen. Si multi copii n-au avut suficient timp sa se pregateasca temeinic. Ei au deschis drumul noilor generatii, ei ne-au pregatit inclusiv pe noi, profesorii.

Anul acesta am lucrat cu sute de copii prin orele online pe care le-am realizat. A fost o bucurie sa ii pot sprijini si am simtit emotiile examenului mai mult ca in alti ani.

Orice nota a obtinut un copil astazi, fiti mandri, e o nota muncita", a scris Cristina Tunegaru pe pagina ei de Facebook.

Ministrul Educatiei a mai precizat marti ca anul acesta avem cel mai mare procent de promovare al acestui examen in ultimii trei ani.

Cei care aleg sa conteste rezultatele la Evaluarea Nationala 2021 prin mijloace electronice trebuie sa completeze si o declaratie-tip prin care precizeaza ca au luat la cunostinta faptul ca nota rezultata in urma rezolvarii contestatiilor poate fi mai mica sau mai mare decat cea initiala.