Cat te costa sa iti dai copilul la o scoala privata in Romania. Numarul lor s-a dublat in ultimii ani

Invatamantul privat a devenit tot mai popular in Romania in ultimii ani, iar numarul unitatilor de invatamant particulare a crescut constant an de an. De exemplu, in anul scolar 2020-2021, 5,1% din totalul unitatilor din invatamantul prescolar erau private. Mai exact, este vorba de 17.289 de gradinite, scoli generale si licee de stat, la care se adauga 883 private, potrivit datelor publicate de Ministerul Educatiei.

Evolutia numarului unitatilor de invatamant private

In anul 2006, in Romania functionau 378 de unitati private de invatamant, potrivit Institutului National de Statistica. Zece ani mai tarziu, in 2016, numarul acestora ajunsese la 701 si in continuare se poate observa tendinta de crestere.

In anul 2017, Patronatul Investitorilor Autohtoni anunta ca peste 30% dintre gradinitele si cresele din Romania sunt private si ca in intervalul 2010-2015, numarul acestora crescuse cu 59%, potrivit economica.net.

Afacerile din invatamantul preuniversitar privat din Romania crescusera de aproape trei ori in intervalul 2010-2019, potrivit edupedu.ro.

Potrivit unui studiu citat de sursa mentionata, cauza ar fi fost "degradarea tot mai accentuate a invatamantului de stat, de la starea precara a scolilor si a materialelor didactice la calitatea tot mai slaba a profesorilor si criza accentuata de personal".

Cifrele de afaceri ale firmelor care activeaza in invatamantul preuniversitar privat

2018 - 173,3 milioane de lei

2017 - 160,8 milioane de lei

2010 - 73,1 milioane de lei

In 2018, cele mai multe scoli si gradinite erau inregistrate in Bucuresti, 230 la numar.

Cat te costa o scoala privata in Romania

Gradinitele private din Capitala se bat in oferte si incearca sa adauge cat mai multe beneficii. De exemplu, acestea pun accent pe "inteligenta socio-emotionala", promit un numar mic de copii in grupe, au program prelungit si ofera diverse cursuri suplimentare, cum ar fi limbi straine, dansuri, inot, sau mese gatite cu produse bio.

De exemplu, o gradinita privata din Sectorul 3 costa 1.550 de lei pe luna pentru program prelungit, de la 08:00 la 18:00, cu mese incluse. La aceasta suma se adauga o taxa de inscriere de 400 de lei.

In functie de zona, preturile pot sa devina si mai piperate. De exemplu, o gradinita privata in Sectorul 1 costa 1.950 de lei pe luna, pentru programul prelungit, de la 07:30 la 18:30, cu mese incluse.

Situatia se schimba in cazul scolilor generale private. De exemplu, tot in Bucuresti, o astfel de unitate de invatamant privata are urmatoarea oferta:

Clasa pregatitoare

5.600 de euro pe an - program lung

4.900 de euro pe an - program scurt

Clasele I-IV

6.300 de euro pe an - program lung

6.900 de euro pe an - program scurt

Clasele V-VIII

8.300 de euro pe an

La toate acestea se adauga o taxa de inscriere de 150 de euro. In plus, parintii care opteaza pentru activitati suplimentare, cum ar fi diverse cursuri vocationale, trebuie sa scoata si mai multi bani din buzunar.

In cazul unui liceu privat din Bucuresti, taxa anuala este de 7.000 de euro pe an, la care se adauga o taxa de inscriere de 500 de euro si o alta taxa de 500 de euro pe an pentru rechizite.

Stat versus privat

Cu toate ca preturile sunt piperate si nu toata lumea isi permite sa isi inscrie copilul la privat, anumiti parinti considera ca merita sa faca aceasta investitie si ca a existat un echilibru intre cerere si oferta.

De exemplu, Dana, o mama din Bucuresti, a decis sa isi inscrie copilul la un liceu privat. Decizia a venit abia dupa ce a incercat mai intai doua licee de stat, dar de fiecare data a simtit ca isi chinuie copilul.

Povesteste ca, la primul liceu, problema a plecat de la profesorul de matematica, care incerca sa il determine sa mearga la meditatii.

"In clasa a IX-a a dat un test la matematica la care a luat o nota mica. De acolo a inceput un fel de hartuire ca sa mearga la meditatii. L-a tinut numai in note mici, il facea de ras, asa ca am hotarat sa il mutam. Nu mai avea rost sa chinuim copilul si nici nu am vrut sa cedam si sa il dam la meditatii", povesteste Dana.

Urmatorul liceu a fost tot unul de stat, unde nu au existat probleme cu profesorii, dar, spune ea, copiii care nu erau la nivel de olimpiada parca nu existau.

"Am mai trecut printr-un liceu de stat. A fost la fel de rau. Nu a intrat in conflict cu niciun profesor, dar totul era la nivel de olimpiada si elevii care nu se ridicau la standarde nu existau. Asa am hotarat sa il mutam la un liceu privat", explica ea.

Lucrurile s-au imbunatatit inca din prima saptamana de cand l-a mutat la privat, isi aduce aminte ca era "foarte incantat". Sustine si ca profesorii au reprezentat principalul avantaj.

"Profesorii in primul rand. La stat trebuie sa ai noroc sa dai de profesori buni. Sunt mai implicati atat ei, cat si conducerea scolii. Era o echipa de profesori tineri, sufletisti, foarte apropiati de copii. Elevii puteau sa discute cu ei orice.

De exemplu a avut un profesor de istorie care l-a facut sa iubeasca materia. Avea un alt stil. Urmarea programa, dar nu le dicta, le povestea, facea paralele cu politica actuala", mai povesteste Dana.

Un alt avantaj pe care il aminteste este reprezentat de activitatile extrascolare, care erau mult mai multe, mai ales tabere si excursii.

Singurul dezavantaj perceput de copil era numarul mic de copii din clasa, 12 mai exact.

"Erau mai putini copii in clasa, 12. Poate sa fie un dezavantaj din punctul lui de vedere, dar si un avantaj pentru ca profesorii pot sa lucreze mai bine cu ei, fiind mai putini", adauga Dana.

Referitor la costuri, ea sustine ca, in cazul ei, costul a fost "mediu si rezonabil".