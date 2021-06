Evaluare Nationala 2021. Cati elevi s-au inscris pentru a sustine examenul

Peste 131.000 de absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris pentru a sustine Evaluarea Nationala 2021. Anuntul a fost facut de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

"Pentru Evaluarea Nationala 2021 sunt inscrisi peste 131.000 de elevi din cei 147.660 de elevi. Deci aproape 90% sunt inscrisi pentru Evaluarea nationala. In urma ultimelor verificari au fost eliminati acei elevi care, din pacate, nu au putut sa isi incheie situatia scolara. Nu au fost cazuri multe, din fericire. Sunt peste 131.000 de elevi la momentul la care vorbim. Am inteles ca mai sunt verificari in inca patru judete. Se vor finaliza in cursul zilei de astazi", a declarat Cimpeanu intr-o conferinta de presa.

Calendarul Evaluarii Nationale 2021

Potrivit acestuia, la examenul de Bacalaureat 2021 s-au inscris 77% din absolventii de liceu din promotia anterioara.

07 - 11 iunie 2021 - Inscrierea la evaluarea nationala

22 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa

24 iunie 2021 - Matematica - proba scrisa

25 iunie 2021 - Limba si literatura materna - proba scrisa

29 iunie 2021 (pana la ora 14:00) - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) - Depunerea contestatiilor

30 iunie - 4 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor

4 iulie - Afisarea rezultatelor finale