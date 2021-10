Când se pot reîntoarce profesorii la școala online. Precizările făcute de Ministerul Educației

Profesorii pot preda online doar in anumite situatii FOTO Pixabay

Profesorii ar putea preda în sistem online în două scenarii, conform unui ultim anunț făcut de Ministerul Educației.

Scenariile sunt următoarele:

1. Dacă un cadru didactic prezintă un certificat medical de la un medic de medicina muncii, în care se menționează că nu poate desfășura activitate cu prezență fizică, se permite continuarea activității acestuia în sistem online. Sa se precizeze și perioada.

2. Dacă un cadru didactic se află în izolare/ carantină pentru că a fost contact direct cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, de asemenea, își poate continua activitatea online.

Conform sursei citate, un contact direct înseamnă că persoana:



-locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19

-a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

-a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)

-a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute

-s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 metri

În ceea ce privește solicitările elevilor, cei care pot învăța online sunt preșcolarii sau elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc.

De asemenea, elevii peste 12 ani, care au fost diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă pot cere să învețe online.

Elevii care locuiesc cu o persoană diagnosticată cu COVID sunt de asemenea printre cei care pot cere să învețe online.