Ministrul Educatiei anunta data la care se organizeaza concursul pentru directorii de scoli

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat data la care va demara concursul pentru ocuparea posturilor de directori de scoli: 14 septembrie 2021.

"Metodologia de concurs a fost avizata, urmand sa se regleze o serie de aspecte la nivel de detaliu. Concursul va debuta la data de 14 septembrie. (...) In data de 15 octombrie va fi organizata proba scrisa. Pe parcursul lunilor noiembrie, decembrie vom avea probele de interviu la nivelul fiecarei scoli. In perioada 20 - 22 decembrie vor fi emise deciziile de numire, incepand cu data de 10 ianuarie, cand incepe semestrul al doilea al anului scolar 2021 - 2022", a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa.

"Au fost o serie de argumente pro si contra pe baza carora Ministerul Educatiei a inteles ca, punand in balanta aceste argumente pro si contra, este mai bine sa demaram concursurile in data de 14 septembrie decat in data de 27 iulie proba scrisa asa cum a fost anuntat anterior. Printre elementele care sustineau data de 27 iulie se regasea nevoia de numire a directorilor interimari ale caror contracte expira. Vom vedea in ce masura se va regla aspectul numirii interimarilor. Deocamdata, legea este foarte clara in aceasta privinta", a continuat acesta.

Potrivit acestuia, concursul "va privilegia exclusiv" criteriile de competenta.

"Important este sa avem, in anul scolar viitor, directori in fiecare scoala numiti pe criterii de competenta. Concursul va privilegia exclusiv criteriile de competenta. Dupa asta, la partea de numire sigur ca vom avea in vedere toate considerentele de ordin legal", a spus demnitarul.