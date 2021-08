Campania Back To School de la Huawei vine cu multe oferte speciale și beneficii pentru iubitorii de tehnologie

Campania Back To School lansată de Huawei are loc în perioada 20 august - 26 septembrie și aduce în fiecare săptămână numeroase oferte avantajoase pentru diferite categorii de produse, în magazinul online www.huaweistore.ro. Săptămâna aceasta, compania a anunțat că vedetele campaniei sunt laptopurile MateBook 13 și MateBook 14 care beneficiază de reduceri atractive de până la 2.000 lei. Pe lângă reducerile speciale la produse performante, clienții beneficiază și de extra garanție de un an și update gratuit la Windows 11.

Campania Back To School vine în întâmpinarea celor care se pregătesc de începerea noului an școlar și nu numai cu prețuri speciale la toate categoriile de produse în cadrul www.huaweistore.ro.

Prima săptămână a campaniei Back To School vine cu reduceri pentru categoria de PC-uri pentru toți cei care își doresc un nou laptop performant, la un preț avantajos. HUAWEI MateBook 13 și MateBook 14 vin cu reduceri de până la 2.000 lei, MateBook 13 fiind disponibil la prețul de 2.999 lei, de la prețul inițial de 4.999 lei, iar MateBook 14 având prețul de 3.999 lei, de la 4.999 lei, prețul fără reducere. Mai mult decât atât, compania pune la dispoziția clienților posibilitatea de a face update gratuit și prioritar al sistemului de operare la Windows 11 și oferă acestora un an de extra garanție gratuit.

Pe Huawei Store consumatorii pot alege și notebook-urile MateBook D14 și D15, care sunt echipate cu procesoare Intel Core i3 și vin și ele cu reduceri atractive, ajungând la prețurile de 2.499 lei pentru MateBook D14 și 2.299 lei pentru MateBook D15. Acestea pot fi găsite la prețurile promoționale ale campaniei și în magazinele partenerilor de retail, din 23 august.

Tot în campania Back To School, utilizatorii mai pot beneficia și de o reducere de 60 sau 100 de lei prin intermediul voucherului primit la înscrierea în caravana Huawei din mall-urile ParkLake Shopping Center, Mega Mall, Băneasa Shopping City și AFI Cotroceni, în București, Iulius Mall și Vivo, în Cluj-Napoca, Vivo! din Constanța, Iulius Mall în Timișoara și Palas Mall din Iași.

Huawei Back To School este valabilă până la finalul lunii septembrie și va avea reduceri la toate categoriile de produse, în limita stocului disponibil. În cadrul magazinului online Huawei clienții pot alege achiziționarea PC-urilor în 3 sau 6 rate fără dobândă sau cu plata ramburs fără costuri suplimentare.