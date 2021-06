Calendar Evaluarea Nationala 2021. Marti incep examenele cu proba scrisa la Limba romana

Calendarul examenului de Evaluare Nationala 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial. Examenul de clasa a VIII-a va incepe marti, pe 22 iunie, potrivit Ordinului ministrului Educatiei nr. 5455 din 31 august 2020, publicat in Monitorul Oficial. Calendarul examenului arata ca elevii vor da probele scrise in saptamana 22-25 iunie 2021.

Este pentru prima data in ultimii ani cand Evaluarea Nationala este pozitionata la finalul lunii, in penultima saptamana din iunie, scrie Edupedu.ro.

Calendar Evaluarea Nationala 2021

07 - 11 iunie 2021 Inscrierea la evaluarea nationala

11 iunie 2021 Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa

24 iunie 2021 Matematica - proba scrisa

25 iunie 2021 Limba si literatura materna - proba scrisa

29 iunie 2021 Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) Depunerea contestatiilor

30 iunie - 4 iulie 2021 Solutionarea contestatiilor

4 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

Evaluarea Nationala va fi sustinuta anul viitor de prima generatie care facut clasa pregatitoare si care a invatat dupa un curriculum nou.