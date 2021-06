Biserica Ortodoxa Romana a transmis marti, 22 iunie, un comunicat de presa in care si-a exprimat pozitia cu privire la predarea educatiei sexuale in scoli.



"Biserica este favorabila oricarui tip de educatie cu adevarat (nu imaginar), utila si autentic formatoare pentru copii si tineri.

In legatura cu asa-zisa "educatie sexuala" devenita obiectul unor mari presiuni ong-istice si partinice pentru introducerea ei intr-o programa scolara deja asfixia (n) ta, ignorandu-se sau sfindandu-se inclusiv vointa parintilor si drepturile lor constitutionale de a decide asupra educatiei propriilor copii, Patriarhia Romana face urmatoarele necesare precizari:

Exista deja in scolile din Romania materii (in afara de Biologie) al caror continut este perfect adecvat predarii notiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate (Consiliere si dezvoltare personala, Educatie pentru sanatate; Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate; Adolescenta si autocunoastere; Mai intai caracterul.)", transmit reprezentantii BOR.

Reprezentantii Bisericii Ortodoxe sustin ca si celelalte Biserici din Romania pledeaza pentru

"disocierea programelor scolare de orice tip de ideologie."

"Patriarhia Romana, dar si celelalte Biserici din Romania, pledeaza ferm pentru disocierea programelor scolare de orice tip de ideologie, precum "ideologia de gen" sau de "recomandarile" ideologizant-alienante cuprinse in Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa si BZgA, intitulat "Standarde pentru educatia sexuala in Europa - un cadru pentru factorii de decizie politica, specialisti si autoritati din domeniul educatiei si sanatatii". (https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf).

Ideologizarea informatiilor transmise elevilor in cadrul scolar, care trebuie sa ramana unul curat si neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este in totala contradictie cu scopul real si ultim al educatiei: formarea omului in spiritul celor mai inalte valori morale si al eticii virtutii ca expresie a echilibrului si normalitatii", se mai arata in sursa citata.

Continuarea comunicatului:

"Dincolo de sofismul, adica de minciuna ambalata "credibil", prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea ca "avem cel mai mare numar de mame minore din Europa, cel mai mare numar de tineri infectati cu HIV din Europa, cea mai tanara bunica din lume" DIN CAUZA absentei din programa scolara a unei materii obligatorii numite "educatie sexuala", dincolo de aceasta asidua incercare de manipulare se afla, in realitate, adevaratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici:

1. disolutia familiei

2. abandonul scolar.

Niciunul dintre vehementii apostoli ai sexualizarii vietii copiilor de la varste cat mai fragede, inclusiv prin propagarea in scoli a aberantei, toxicei "ideologii de gen" (a se vedea detestabilul moralmente "Document al Biroului Regional OMS pentru Europa si BZgA, intitulat "Standarde pentru educatia sexuala in Europa"), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale inceputului precoce al unei vieti sexuale dezordonate cu consecinte dramatice pentru copii si adolescenti, ci doar de introducerea cu orice pret in scoli, chiar fara acordul parintilor (locuiti de "himere medievale"), a unei materii dovedit ideologiza (n) te, deci deformatoare de firesc si de realitate.

Iata, parafrazate, cateva dintre "inteleptele" recomandari & inaltele standarde educationale cuprinse in documentul mai sus mentionat, despre care nu se discuta insa deloc in spatiul public sau decizional politic cu privire la viitoarele continuturi ale unei materii prezentate ca "salvatoare" a copiilor si adolescentilor. Au fost aduse vreodata la cunostinta parintilor din Romania aceste "standarde" de "educatie sexuala" ce trebuie atinse de copii??

In tabelul prezentat in documentul OMS, pe grupa de varsta 0-4 ani, trebuie predat despre masturbarea timpurie, despre bucuria si placerea atingerii propriului corp, iar la abilitatile de dezvoltat intra si exprimarea propriilor necesitati ale copiilor, dorinte si limite, in contextul jocului de-a medicul...

Intre 4-6 ani, copilul trebuie informat iar despre masturbarea timpurie si despre bucuria si placerea atingerii propriului corp, dar si despre sentimentele sexuale apropiere, placere si excitare. Trebuie informat si despre relatiile de familie si relatiile dintre persoane de acelasi sex, pentru acceptarea diversitatii si respectul fata de diferitele stiluri de viata.

Intre 6-9 ani copilul trebuie informat in continuare despre masturbare si auto-stimulare, dar si despre actul sexual. Trebuie predat si despre prietenie si dragoste fata de persoanele de acelasi sex.

Pentru intervalul 9-12 ani este iar mentionata masturbarea, alaturi de orientarea sexuala si prima experienta sexuala. La abilitati trebuie invatat despre luarea deciziilor constiente daca sa aiba relatii sexuale sau nu, sa le refuze pe cele nedorite.

Intre 12-15 ani este, previzibil, nevoie de predat despre masturbare si orgasm, despre modul in care adolescentul trebuie sa se bucure de actul sexual, fara graba.

Pozitia Bisericii Ortodoxe Romane, care a sustinut permanent caracterul optional in scoli al orelor de "educatie pentru viata", pozitie impartasita din cate stiu si de celelalte culte religioase, adica de autentica societate civila, a carei existenta nu se restrange la cateva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezuma la urmatoarele argumente realiste:

1. Constitutia Romaniei prevede: "parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine" (art. 29, alin. 6); de asemenea, "libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale" (art. 29, alin. 1); asadar, nu exista niciun temei obiectiv pentru ca Statul sa impuna un model ideologic in educatia copiilor, peste acordul si convingerile parintilor.

2. Totodata, in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului se arata: "parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor" (art. 51, alin. 2).

3. Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, "educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a invata pe tot parcursul vietii" (art. 4); asadar, finalitatea nu este conectarea mintii elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant in istoria contemporana a umanitatii.

4. Potrivit art. 65, alin. 4 si 5 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, "Planurile-cadru si programele scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregatire obligatorii din invatamantul preuniversitar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Curriculumul la decizia scolii se constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in urma consultarii elevilor, parintilor si pe baza resurselor disponibile, stabileste curriculumul la decizia scolii." Asadar, Planurile-cadru si programele scolare sunt elaborate de catre Ministerul Educatiei, nu prin lege adoptata de Parlamentul Romaniei.

5. In planul curriculumului scolar formal, responsabilitatile educationale nu pot fi atribuite decat personalului didactic, certificat in acest sens.

6. Consideram ca incadrarea in mod obligatoriu a elevilor in programe de educatie sexuala reprezinta un atentat asupra inocentei copiilor, impiedicand dezvoltarea lor fireasca si marcandu-i pe acestia pentru intreaga viata. In acest sens, mai multe studii realizate in diferite tari au demonstrat ca o astfel de abordare a educatiei copiilor a avut ca urmare inceperea vietii sexuale mai devreme, cu implicatiile de rigoare, fara vreo imbunatatire in plan social.

7. In unele state ale Uniunii Europene, educatia sexuala este organizata in cadrul altor discipline scolare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar in altele, ca disciplina distincta, neavand caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).

8. In Romania, studierea temelor specifice educatiei pentru viata si sanatate se realizeaza in cadrul disciplinei scolare obligatorii Consiliere si dezvoltare personala, careia i se aloca deja o ora/saptamana in Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial. De asemenea, in sistemul public de invatamant romanesc exista deja discipline optionale, ofertate la nivel national, care abordeaza aspecte privind educatia pentru viata: Educatie pentru sanatate; Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate; Adolescenta si autocunoastere; Mai intai caracterul.

9. In tara noastra, numeroase si reprezentative asociatii din societatea civila si-au exprimat ingrijorarea fata de efectele educatiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociatii si-au prezentat pozitia in mod public si au propus solutii alternative, in care accentul cade pe educatia pentru familie. Consideram ca pregatirea pentru viata intima si de familie trebuie sa fie lasata in primul rand in sarcina familiei care poate aprecia corect si obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual si emotional al copilului.

10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente in Romania, realizat de Reprezentanta UNICEF in Romania si de Asociatia SAMAS in anul 2020, "persoanele cu cel mai scazut nivel de educatie au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decat cele care au absolvit invatamantul obligatoriu sau ani de liceu". In acest sens, precizam ca, din anul 2009, Patriarhia Romana a initiat si a dezvoltat Proiectul Alege Scoala!, in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si a combaterii abandonului scolar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie. Grupul tinta, inregistrat si monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adauga un numar cel putin egal de copii care au beneficiat indirect de activitatile desfasurate. Acest proiect educational, apreciat in Romania si la nivelul institutiilor europene, reprezinta un model de parteneriat Familie - Biserica - Scoala. Proiectul Alege Scoala! a ajuns la cea de-a zecea etapa pe parcursul a doua programe operationale (Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU si Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - POCU), valoarea totala a finantarii fiind de aproximativ 20 de milioane de euro", scrie in comunicatul BOR.