Bacalaureat 2021. S-au inscris 133.663 de absolventi de liceu. Examenele incep luni

Examenul de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Peste 133.000 de absolventi de liceu s-au inscris la examene.



"Examenul national de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, este programata joi, 1 iulie. Examenul este organizat in 802 centre. Pentru sustinerea probelor scrise s-au inscris 133.663 de candidati, dintre care 114.137 de candidati din promotia curenta, respectiv 19.526 de candidati din promotiile anterioare. In Capitala vor sustine probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidati", se arata intr-un comunicat de presa remis duminica AGERPRES de Ministerul Educatiei.

Potrivit sursei citate, afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 5 iulie (pana la ora 12,00).

"Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie", se mai arata in comunicat.

Ministerul Educatiei mentioneaza ca probele incep la ora 9,00, iar accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30.

"Reamintim ca, in acord cu prevederile legale in vigoare, in salile de clasa trebuie asigurate urmatoarele masuri de prevenire si protectie: fiecare centru de examen va dispune de de asistenta medicala, echipamente si materiale de protectie (dezinfectanti, masti etc.), intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat, in salile de clasa in care se desfasoara probele, locurile se stabilesc astfel incat sa existe intre candidati o distanta de 1 metru unul fata de celalalt, pe randuri si intre randuri, in situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distantarea maxima posibila, fiecare persoana care are drept de acces in scoala va primi cate o masca la sosire si, daca solicita, si la plecare, salile de clasa vor avea dezinfectanti pentru maini, in incinta centrului de examen va fi purtata, obligatoriu, masca de protectie, colectarea mastilor purtate se va face in locuri special amenajate si semnalizate. In acelasi timp, este interzis schimbul de obiecte personale", mai spune ministerul.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor in sala de examen si toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.

Potrivit comunicatului, este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete, manuale, dictionare, notite, insemnari, precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul, iar cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

