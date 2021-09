Sfaturile profesorilor pentru părinți înainte să înceapă școala: ”Nu-i întrebați cum a fost la școală sau ce notă au luat”

Luni, pe 13 septembrie, începe un nou an școlar. Elevii, părinții și profesorii așteaptă cu emoție revenirea în clase, după un an în care s-a învățat din fața calculatoarelor, în mare parte de timp.

În așteptarea primului clopoțel, o mamă lansează pe un grup o provocare adresată cadrelor didactice, pe care le invită să posteze sfaturi și recomandări pentru noul an școlar:

"De luni, gata, sună clopoțelul!!

Dacă sunteți cadre didactice, profesori, învățători și aveți un sfat, o părere, o recomandare, ceva ce simțiți că trebuie spus, postați, ca să fie de folos tuturor.

Voi, dascălii, sunteți legătura de iubire între familie și societate! Multă responsabilitate apasă pe umerii voștri, știm. Aratați-ne puterea exemplului vostru că există speranță în ziua de mâine!", a scris tânăra pe grupul Nu mai port, de pe Facebook.





Care sunt sfaturile profesorilor



"Încurajați-vă copiii, fiți alături de ei, validați le emoțiile (că au, mai ales la începuturi!), nu-i întrebați, după o zi de școală, , sau, mai rău, , ci, mai degrabă, rugați-i să va spună un lucru care le-a plăcut, unul care nu le-a plăcut, cu cine s-au jucat, ce au aflat interesant. Să ni-i iubim și să ni-i înțelegem! Zic acestea și ca profesor, și că mama. Multă sănătate tuturor și un an bun, normal!"

"Aveți răbdare cu copiii voștri! Presiunea pentru note de 10 poate fi o povară care conduce către perfecționism maladiv, asociat cu așteptările mari din partea părinților și cu criticile acestora!

Mai bine să ne concentrăm pe "cine sunt", decât pe "ceea ce fac" viitorii oameni mari!

Chiar și noi, adulții, avem limite omenești!"



"Mă pregătesc cu bucurie să îmi revăd copiii, clasa a XII a M! Cei mai buni, iubitori, minunați!

După 24 de ani la catedră, dintre care 20 în mediul rural, în satul natal, va pot spune că este absolut superb să fii profesor! Tot ce au nevoie este să fie iubiți! Anii au trecut atât de repede, mulți dintre ei au familii, copilași, iar eu mă bucur enorm să îi văd fericiți, realizați, știind cu siguranță că timpul petrecut împreună nu a fost în van!

Afirm din toată inima că îmi iubesc copiii! Pe toți pe care i-am strâns în brațe, alinat, îndrumat! Am învățat unii de la alții, am crescut împreună, ne-am reinventat, modelat!

Sunt norocoasă să îi am, an de an, zi de zi!

Bucurați-vă de fiecare moment pe care această minunată profesie ni-l oferă!

Succes dragi copii, trebuie neapărat să știți că vă suntem alături, că vă iubim, că sunteți sursa noastră de inspirație zi de zi și că va așteptăm cu brațele deschise!"

"Mă simt norocoasă că am cea mai frumoasă meserie din lume: sunt DASCĂL, mai exact profesoară de limba romană, cu o experiența de 17 ani. Mă simt norocoasă pentru că iubesc ceea ce fac, îmi crește sufletul când văd oameni realizați care odată mi-au fost elevi și îmi place să cred că am avut și eu o mică fărâmă de sprijin în ceea ce au devenit astăzi. Iubesc copiii, iubesc să fiu în mijlocul lor, iubesc să predau limba romană. Mă bucur de reușitele lor la examene și mă implic cu drag în tot ceea ce fac."

"Eu sunt profesor titular în învățământul primar, debutant, anul acesta am clasa a 4-a. Însă simt totuși nevoia la un îndemn pe care îl voi susține și elevilor mei de câte ori va fi nevoie, în care cred cu tărie, pe care l-am urmat de mic copil.

Îndrăznește să visezi, să lupți pentru visele tale, cu ceilalți și chiar cu ține însăți.

Atunci când ceilalți îți spun , , nu te încrede în ei, tu ești diferit.

Apărați-v[ drepturile de cetățeni, de elevi, de copii, învățați să fiți și să gândiți cât mai independent, să fiți autonomi, desigur într-un mod asertiv.

Atunci când vi se spune că nu este ok ceea ce ați făcut, creat, compus, întrebați . Nu trebuie să fim șablonati cu toții.

A nu se înțelege că îndemn la un comportament de răzvrătire, ci la formarea un viitor adult autonom, perfect funcțional și adaptabil într-o societate aflată într-o continuă mișcare.

Dragi copii și părinți și cadre didactice, să avem un an școlar plin de realizări!"

"O să încep prin a mă lăuda: am cea mai frumoasă meserie din lume! An de an întineresc prin copiii mei, toți cei care mă strigă "doamna". Și așa-mi saltă inima de bucurie când îi văd dornici de cunoaștere! În cei 11 ani la catedră (uneori, am fost confundată cu elevii mei), am învățat că EMPATIA e cheia. Cheia tuturor problemelor! Și de-o parte, și de alta!

Așa că, dragi părinți, elevi, colegi, haideți să empatizăm unii cu ceilalți! Să nu lăsăm problemele personale să își pună amprenta, să zâmbim mai mult și să fim mai buni unii cu ceilalți!"

"Sunt învățătoare și iubesc copiii de când mă știu, de aceea am îmbrățișat cariera de dascăl.

Stimați părinți, bunici, bone și cadre didactice, lumea poate fi mai frumoasă în măsura în care noi influențăm favorabil generația viitoare. Cum ne dorim să fie copiii noștri? Vă invit la o introspecție: ce observ în oglindă? Cum sunt eu? Exact așa vor fi atât copiii, cât și elevii mei. Îmi doresc să fie diferiți? SCHIMBAREA ÎNCEPE CU MINE!

Succes! Zâmbiți mult! Și iubiți fără măsură!"

Ministrul Educaţiei a anunțat că se va permite organizarea de ceremonii la deschiderea noului anului şcolar, luni, pe 13 septembrie.

2.400 de elevi nu vor începe luni şcoala cu prezenţă fizică, după ce 12 localităţi au depăşit rata de infectare de 6 la mie.