Liceele ar putea organiza examene de admitere din 2022

Noua lege a Educatiei ar putea aduce schimbari majore inclusiv in ceea ce priveste modul de admitere al elevilor la liceu. Potrivit ministrului Sorin Campeanu, liceele vor putea organiza examene de admitere chiar din 2022.



Elevii ar putea opta fie pentru aceasta, fie pentru Evaluarea nationala.

"Nu exista nicio obligativitate, este doar o modalitate de flexibilizare, si nu este pentru niciun elev obligativitatea sa se prezinte la admitere, avand la dispozitie posibilitatea de a se prezenta ca si pana acum doar la Evaluarea nationala", a spus Sorin Cimpeanu intr-o conferinta de presa.

Elevii nu vor putea da admitere la mai multe licee, intrucat examenele vor fi organizate in aceeasi zi si la aceeasi ora. Fiecare liceu, insa, va putea sa-si stabileasca propriile subiecte pentru examen.

"Sunt licee care si-au manifestat dorinta de a organiza propriile examene de admitere, pentru a putea selecta elevii conform cu strategiile de dezvoltare ale acelor scoli", a spus Cimpeanu.

"Evaluarea nationala ramane Evaluare nationala. Daca este vorba de a nu supune elevii de clasa a VIII-a la doua examene, suntem in consultari cu experti in educatie pentru urmatoarea varianta: cei care opteaza sa sustina un examen de admitere la un anumit liceu vor fi declarati admisi la acel liceu. Toti ceilalti sustin Evaluarea nationala si vor intra in repartitie computerizata", a explicat Cimpeanu.

"Poate vom apela la solutia in care un liceu care are 200 de locuri la clasa IX-a, sa spunem, nu le va ocupa pe toate prin concurs propriu si va lasa 20-25% din locuri care sa poata fi ocupate dupa repartizarea computerizata dupa Evaluarea nationala" a adaugat el.