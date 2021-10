Gabi Bartic, Brio, despre lansarea primului test de literație digitală din România: „Digitalizarea sistemului românesc de învățământ este o necesitate și nu un moft” INTERVIU

Brio.ro a lansat pe 4 octombrie primul test de literație digitală din România, un instrument esențial pentru elevi, profesori și chiar părinți. Oferit gratuit, instrumentul reprezintă baza pe care sistemul educațional poate construi și monitoriza progresul fiecărui elev în parte. Totodată, el poate contribui la micșorarea procentului care ne plasează pe ultimul loc la nivel european din perspectiva competențelor digitale. „Atunci când digitalul este folosit în combinație cu educația clasică, performanța școlară a elevilor crește considerabil”, spune Gabi Bartic, CEO Brio Teste Educaționale, într-un interviu acordat Ziare.com.

Ziare.com: În 2020, România era prima la nivelul UE din perspectiva persoanelor care au competențe digitale scăzute. Ce impact are o astfel de statistică?

Gabi Bartic: Statistica nu face altceva decât să reflecte realitatea cu care se confruntă România în acest moment: suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul competențe digitale, iar peste 40% dintre elevi sunt analfabeți funcțional, conform ultimelor rezultate PISA. Ce facem din acest punct este, de fapt, întrebarea.

Brio a realizat primul test de literație digitală din România, în parteneriat cu UiPath Foundation, tocmai pentru că am observat cât de important este să avem un asemenea instrument, ca bază pentru viitoare intervenții. Elevii din clasele I-XII, profesorii și chiar părinții pot parcurge testele de literație digitală, pentru a-și măsura nivelul de competențe digitale. Din acest punct, este mult mai ușor să ai o intervenție, pentru că astfel acționezi „țintit”, știind exact unde sunt punctele slabe ale fiecăruia.

La testele PISA din 2018 România a fost singura țară care a susținut testele pentru elevii de 15 ani pe hârtie, cu pixul. Ce concluzie să tragem de aici?

Concluzia este una simplă și nu foarte populară în rândul profesorilor și părinților: digitalizarea sistemului românesc de învățământ este o necesitate și nu un moft. Iar acest lucru nu o spune Brio, ci aceste generații de elevi care au crescut odată cu tehnologia, care sunt obișnuiți să opereze cu informații și conținut digital, iar digitalul este locul în care ei se simt cel mai bine.

Faptul că ultimele teste PISA au fost susținute pe hârtie, cu pixul, nu este trist, este status quo-ul actual, nu avem un sistem de educație digitalizat. Acest lucru nu face decât să reconfirme rezultatele scăzute obținute la testele de competențe digitale – suntem, fără îndoială, într-un cerc vicios.

Nu avem încă infrastructura necesară susținerii testelor online, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine atunci când școala a trecut în online. Profesorii nu au fost pregătiți pentru acest lucru și nu sunt nici acum, pentru că nu au pregătirea necesară, nu au cursuri de calificare și ei înșiși folosesc în mediul digital aceleași metode clasice de predare.

E necesară o mențiune: școala cu prezență fizică nu poate fi înlocuită de școala online. Însă, atunci când digitalul este folosit în combinație cu educația clasică, performanța școlară a elevilor crește considerabil.

Care sunt consecințele unor competente digitale scăzute?

Aproape aceleași consecințe ca în cazul celor pe care îi numim analfabeți functional: nu înțeleg informațiile cu care operează, nu reușesc să facă conexiuni, iar acești oameni sunt cei care vor ajunge, peste ani, pe piața muncii. Așadar, nu mai vorbim doar de un randament școlar scăzut, ci de o populație (pentru că vorbim de procente uriașe) care ajunge să nu înțeleagă ce i se cere la locul de muncă și care, în general, nu înțelege ce are de făcut într-o situație nouă.

Și pentru că subiectul este “digitalul”, o să vin cu un exemplu concret: trebuie doar să ne aruncăm o privire în diversele grupuri de pe Facebook, fie că sunt cele de călătorii, recomandări de tot felul, grupul pentru locatari, etc și vom observa câte întrebări apar acolo, desi răspunsul fie se află în întrebare, fie a mai fost dat (da, unii oameni nu dețin nici această competență basic de a face research), fie era mult mai ușor de obținut de la o sursă sigură și nu de pe un grup de Facebook. Ce rezultă de aici?

Ei, bine, oameni prost informați, care nu știu unde să caute informațiile de care au nevoie, dar mai cu seamă – oameni care în mediul digital – mediul în care toți vor ajunge să performeze – au prestații scăzute. Și aici nu mă refer la programare. Mă refer la interacțiuni simple cu unelte digitale, la utilizarea tool-urilor antivirus și anti-threats, la combaterea fenomenelor din ce în ce mai întâlnite de cyber bullying și așa mai departe.

Copiii din noua generație sunt obișnuiți să lucreze de mici în mediul digital. Ați remarcat schimbări în ultimii doi ani de când s-a făcut școala în sistem hibrid?

Așa cum menționam și mai sus, copiii din noua generație folosesc device-urile electronice de la vârste extrem de mici – copilul de 2 ani știe să folosească o tabletă sau un telefon mobil, știe ce aplicație să utilizeze pentru a se uita la desene animate sau pentru a asculta muzică.

Iar în acest caz nu trebuie să vedem doar partea negativă – dependența de un astfel de device – ci și partea bună – acești copii învață de la vârste fragede să opereze în mediul digital, care ocupă deja un rol esențial în viața cotidiană.

Schimbările din ultimii doi ani, de când școala s-a făcut în sistem hibrid, nu sunt foarte vizibile și o să explic și de ce: elevii sunt deja obișnuiți să lucreze în online, însă nu au toate instrumentele necesare pentru a face acest lucru. În plus, în acest moment, problema mai mare îi vizează pe profesori – ei sunt cei care trebuie să se obișnuiască mai mult cu instrumentele digitale și să obțină nu neapărat calificări, ci competențe în acest sens.

Cum ajută testele Brio la o îmbunătățire a competențelor digitale în cazul elevilor? Cu ce vin nou aceste teste?

Testele de literație digitală Brio sunt singurele de acest fel din România, sunt singurele care evaluază competențele digitale ale elevilor, profesorilor sau părinților români. La fel ca celelalte teste Brio, ceea ce fac diferit de testele clasice este: oferă feedback, reprezintă un indicator de performanță (al elevului, al profesorului), iar intervenția se poate face rapid. Asemenea unui diagnostic medical, urmezi un tratament pentru o anumită afecțiune – același lucru se întâmplă și în urma folosirii unui test Brio – știi unde să intervii pentru că afli cât știi din cât ar trebui să știi. Apoi, acționezi țintit: aloci timp pentru a “acoperi golurile” cu care te confrunți.

Să vorbim puțin despre lansarea de luni, 4 ocombrie. Despre ce e vorba și cu ce vine nou pe piață acest instrument?

Lansarea de luni nu marchează doar un eveniment important în parcursul Brio, marchează apariția unui instrument educațional de care elevii romani aveau nevoie, care este si va fi mereu gratuit. Pentru a micșora procentul care ne clasează pe ultimul loc în UE la competețe digitale, trebuie să avem un punct de pornire – o fundație pe care să construim. Iar testele de literație digitala Brio, realizate în parteneriat cu UiPath Foundațion și BCR, reprezintă baza pe care sistemul educațional poate construi și monitoriza progresul fiecărui elev în parte.

Cum pot fi recuperate golurile în competențele digitale?

Bineînțeles că testarea competețelor digitale nu este suficientă pentru acoperirea unor goluri, iar pentru a le recupera e nevoie și de alte resurse – cursuri, workshop-uri, etc. De aceea, atunci când am anunțat lansarea primului test de literație digitală din România, am spus că dorim să implementăm și un “Program Național pentru Evaluarea și Dezvoltarea Competențelor Digitale ale copiilor și profesorilor din România”, despre care urmează să comunicăm mai multe informații în lunile ce urmează.

Cât de important este pentru un viitor angajat să aibă competențe digitale superioare în actualul context, în care tot mai multe joburi sunt remote, și angajatorii pun foarte mare accent pe digitalizare în aproape toate domeniile?

Pentru că viitorul așa arată, cu angajați care activează sau utilizează digitalul pentru a-și îndeplini majoritatea task-urilor. Ceea ce pandemia ne-a demonstrat, printre altele, este că oamenii pot fi eficienți și lucrând de acasă, că prezența fizică la birou nu trebuie să fie zilnică sau că nu reprezintă un “must”.

E greu să-mi imaginez viața unui angajat care nu utilizează tehnologia în mod curent – și un șofer de tir, spre exemplu, folosește un device electronic, alături de anumite aplicații pentru a se deplasa, pentru a afla informațiile cruciale, etc. Un casier de la supermarket folosește, de asemenea, device-uri electronice.

Iar de aici cred că putem trage singuri concluzia cu privire la importanța competențelor digitale, la rolul pe care îl ocupă în viața cotidiană.

