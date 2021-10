Elev de la un liceu de nevăzători, bolnav de COVID, trimis acasă cu trenul după ce mai multe clase din școala sa au trecut în online

Conducerea liceului pentru nevăzători din orașul ieșean Târgu Frumos a recunoscut că există riscul ca elevul să transmită virusul persoanelor cu care a intrat în contact. Directoarea se scuză că „nefiind singura problemă a zilei” nu ar fi ”gândit-o destul de aprofundat”.



În România funcționează 8 licee pentru nevăzători și persoane cu deficiențe grave de vedere. Toate liceele pentru nevăzători au cămine în care sunt cazați tinerii nevăzători care provin din zonele învecinate, conform Europa FM.

Oarecum previzibil, și aici au apărut cazuri de Covid. La liceul din Târgu Frumos, de exemplu, au trecut în on-line câteva clase ale liceului pentru nevăzători.

În acest context, conducerea unității de învățământ a decis ca în perioada următoare, elevii să urmeze cursuri online de acasă, nu din căminul liceului.

Prin urmare, inclusiv elevi nevăzători cu forme ușoare de COVID au fost trimiși acasă. Unii au fost preluați de către părinți cu mașinile personale.

Dar cum nu toți părinții au mașină, un tânăr cu deficiențe grave de vedere, diagnosticat cu COVID, a ajuns în localitatea de domiciliu după ce a luat trenul și a schimbat două microbuze, cu toate că anunțase conducerea liceului că nu are altă variantă la dispoziție.

Elevul pozitiv și colegii de clasă au fost trimiși acasă

Luni seara, tânărul a aflat rezultatul testului. Era pozitiv și din acest motiv, el și colegii lui de clasă, indiferent de rezultat, trebuiau să plece acasă. A doua zi, un profesor l-a ajutat să-și facă bagajul și tânărul, major și cu un rest de vedere, a plecat spre gara din Târgu Frumos.

Până acasă, a mai luat două microbuze și spune că a purtat mască tot timpul. Nu e vaccinat, dar din fericire, are simptome ușoare de Covid. Și ați ghicit, în drumul lui spre casă, a intrat în contact cu câteva sute de oameni.

Directoarea liceului: "Riscul există peste tot”

Margareta Pristavu, directoarea liceului, recunoaște că există riscul ca tânărul să fi infectat și alte persoane.

„Riscul există peste tot, numai că noi am avut un careu astăzi cu elevii în care am făcut precizările de suspendare a cursurilor, i-am informat, au purtat mască pe toată durata deplasării lor spre casă, cu dezinfectat de buzunar, i-am învățat să respecte distanța, pe cât posibil, și, nefiind asta singura problemă a zilei, nu am gândit-o destul de aprofundat”, a declarat Margareta Pristavu, la Europa FM.

Ea a precizat că Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar au fost informate în legătură cu decizia conducerii liceului, însă nu s-a discutat și despre problema transportului. Iar dacă vor mai apărea astfel de situații, „o să găsim alte soluții”, spune aceasta.