Un bărbat din Mureș și concubina lui au fost condamnați, primul la șase ani de închisoare cu executare, iar partenera lui la trei ani de închisoare cu suspendare, fiind găsiți vinovați pentru trafic de persoane în formă continuată, respectiv complicitate.

În spatele acestei condamnări dată de Tribunalul Mureș în data de 11 august 2022 se ascunde drama a trei tineri orfani transformați ani la rând în sclavi ai unei familii care a profitat la sânge de pe urma lor.

Cei trei tineri orfani, care părăsiseră sistemul de protecție al statului, au ajuns să lucreze ferma cuplului din Mureș cu promisiunea unui salariu lunar în valoare de 1000 de lei, cazare și două mese pe zi. Promisiunea făcută de cei doi angajatori (Cristinel M. și Iruna Sorina K.) avea să se transforme rapid într-un adevărat act de sclavie, tinerii fiind puși să îngrijească de caii de la fermă zi lumină, până la epuizare, fără să fie plătiți, fiind cazați într-o încăpere folosită înainte ca magazie, unde nu se afla decât un pat vechi și o masă improvizată.

Mâncare primeau, dar, așa cum aveau să declarare ulterior victimele, era mai mult pâine, iar despre acces la utilități primare (apă sau baie) acesta era doar un vis care nu s-a concretizat niciodată.

După ce au servit o perioadă ca îngrijitori de cai, cei trei au fost transportați în Germania, la cules de sparanghel și în Franța la cules de mere, însă nu au văzut niciun ban din salariile plătite de angajatorii străini. Toți banii obținuți de pe munca lor au ajuns la cei doi ”stăpâni” români care s-au recomandat în fals părinții lor. Din banii câștigați pe spatele orfanilor, cei doi concubini din Mureș și-au extins casa, ridicând încă o încăpere unde avea să locuiască fiul lor.

Dezamăgiți de situația în care se aflau, tinerii au încercat să fugă de la ferma din Mureș în repetate rânduri, fie pe rând, fie împreună, dar de fiecare dată erau găsiți de ”stăpân” și de fiul acestuia și erau aduși cu forța înapoi. Tinerii au relatat că erau alergați pe câmpuri sau pe drumurile satului cu mașina și chiar cu taxiul până ce erau prinși, iar apoi începea coșmarul bătăilor. Au fost loviți și abuzați până la leșin, bătuți cu nuiaua sau chiar cu un cric metalic, drept pedeapsă pentru că au îndrăznit să fugă de la ferma unde erau exploatați.

”Ceilalți doi băieți au plecat și ei într-o seară, dar i-a adus înapoi. Când au coborât din mașină cei doi erau pe locurile din spate și după ce au coborât i-a bătut pe cei doi cu cricul de metal de la mașină. Cu acest cric m-a lovit și pe mine, eu am căzut jos și mi-am pierdut cunoștința. Am văzut totuși că i-a certat pe cei doi că au plecat noaptea pe drumuri, dar i-a și lovit. Până să leșin am văzut că cei doi au primit mai multe lovituri cu acel cric metalic”, a declarat una dintre victime în fața instanței de judecată.

Tinerii și-au schimbat strategia de a evada și au încercat să fugă pe timpul noții, dar și această tentativă a fost de prisos. ”Ne căutau până ne găseau”, au mărturisit ei. Unul dintre aceste episoade s-a petrecut în cursul nopții, în speranța că vor avea timp să se îndepărteze suficient de mult pentru ca stăpânii lor să nu-i mai găsească. Au plecat din fermă la adăpostul întunericului și au mers pe jos o noapte și o zi, reușind să parcurgă aproximativ 30 de kilometri în 23 de ore.

”Am fugit deoarece acesta ne bătea cu biciul, cu corbaciul, cu cricul, iar după aceste bătăi, deși îi spuneam că mă doare, spunea că nu îl interesează”, a mărturisit unul dintre tinerii maltratați de fermierul din Mureș.

Au fost prinși însă și de data aceasta și aduși acasă în portbagajul mașinii, apoi bătuți crunt de toți cei din familia de la fermă. Când unul dintre tineri a ripostat și a încercat să oprească schingiuirea colegilor săi de suferință, a fost lovit cu o bară metalică în cap, până a rămas inconștient la pământ. Până și concubina fermierului și-a bătut ”supușii”, cu coada de la mătură, au relatat victimele.

Calvarul a încetat abia după ce unul dintre tineri a reușit să pună mâna pe un telefon și să ceară ajutor la 112. Atunci a ieșit totul la iveală, după șase ani de suferință.

Cei doi fermieri, ”stăpâni” de sclavi au fost trimiși în judecată în martie 2022, iar după cinci luni de judecată, Tribunalul Mureș s-a pronunțat în dosar.

Pe lângă pedepsele cu închisoare, cei doi au fost condamnați să le plătească tinerilor banii datorați pentru care au muncit în fermă. Victimele nu au avut pretenții și la plata unor daune morale.