De Mica Unire, iubitorii de schi din Vestul ţării vor avea la dispoziţie una din cele mai spectaculoase pârtii din ţară: Semenic-Văliug, arată adevarul.ro. Potrivit sursei citate, traseul cel mare are şase kilometri, ceea ce înseamnă că este cea mai lungă din ţară, după cel de 4,6 kilometri de la Poiana Braşov.

Pârtiile de schi de pe Semenic pornesc de la altitudinea de 1.410 metri, iar cel mai lung traseu coboară până în satul Văliug, la Casa Baraj.

După coborâre, urcarea se poate face doar cu autobuzele puse la dispoziţie de Primăria Reşiţa.

Pârtia Semenic-Văliug a fost utilizată de schiori şi în trecut, însă nu era un loc amenajat. Municipalitatea din Reşiţa, în colaborare cu Primăria Văliug şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, intenţionează să transforme locul într-un veritabil magnet pentru turişti.

„Noi am lucrat la amenajarea pârtiei încă din vară. Am făcut înierbare la trei variante de coborâre, printre care una de şase kilometri, una de patru kilometri – care intersectează traseul de şase kilometri la un anumit punct, şi una de doi kilometri, până la staţia intermediară. La ora asta le-am călcat cu ratracul, pentru că am avut zăpadă naturală. E cea mai lungă coborâre din România”, a declarat Ioan Popa, primarul Reşiţei pentru „Adevărul”.

Schiorii trebuie să fie atenţi la orientare şi condiţii meteo, coborârea fiind făcută pe propria răspundere întrucât nu este supravegheată de Salvamont.

„Noi nu am anunţat că vom deschide pârtii de schi omologate. Facem un serviciu de transport promoţional, pentru cei care vor să vadă acest areal schiabil. Am menţionat că nu există Salvamont, iar cine doreşte să facă această prospecţiune, o face pe propria răspundere. Şi până acum s-a schiat pe această pârtie, doar că oamenii nu aveau cu ce să urce. Chiar astăzi am fost pe pârtie şi am găsit vreo 25 de persoane care făceau schi de tură. Urcă pe schi în sus, îşi schimbă tricoul transpirat şi apoi coboară. Lumea e liberă să facă ce vrea”, a declarat Popa.

„E o pârtie între roşu şi albastru, nu e pârtie neagră. Au coborât oameni care abia ştiau să schieze, pe vremea în care erau nişte coborâri mai abrupte. Acum e mai aranjată, e o pârtie pe care se poate schia ca afară. Niciun traseu din lumea asta nu e supravegheat peste tot. Salvamontiştii sunt pe munte, ei intervin dacă e nevoie. Sfatul meu e ca pe pârtia asta să meargă cei care au un pic de habar să schieze. La schi se pot întâmpla accidente nasoale, aşa că oamenii trebuie să fie conştienţi, nu să se ducă ca nebunii. Pârtia acum e foarte largă, înainte dacă veneau trei schiori trebuia să avem grijă să nu ne lovim. Era foarte înghesuită. Acum zici că e pistă pentru un avion Boeing”, a completat Sorin Blaga, primarul comunei Văliug.