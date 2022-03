O majoritate covârșitoare a oamenilor de știință din domeniul climatic sunt de acord că schimbările climatice sunt provocate de comportamentul uman.

Dar, în ciuda acestui consens, un număr tot mai mare de oameni încă se agață de credința că aceste schimbări nu sunt provocate de om sau chiar neagă cu totul că ar exista, potrivit The Independent.

Situația se îmbunătățește în unele țări. 72% dintre britanici cred că schimbările climatice sunt rezultatul activității umane, potrivit unui studiu YouGov.

Cu mai puțin de 10 ani în urmă, doar jumătate dintre oameni credeau că omenirea este de vină.

Dar 13 la sută cred că schimbările climatice nu sunt cauzate de activitățile umane și 3 la sută cred că clima nu se schimbă deloc.

În SUA, 72 la sută cred că încălzirea globală are loc, dar doar 57 la sută cred că este cauzată în mare parte de activitățile umane, conform Programului Yale privind Comunicarea Climatică.

Ce se află în spatele negării schimbărilor climatice?

Negarea este un mecanism de apărare pentru indivizii și grupurile cărora le este dificil să se implice în știința climei și să se confrunte cu realitatea cu care ne vom confrunta dacă nu se iau măsuri, explică Megan Kennedy-Woodard, psiholog și cofondatoare a Climate Psychologists.

„Negarea este o apărare psihologică care, în unele cazuri, ne poate proteja de informații care altfel ar fi prea traumatizante pentru a fi procesate imediat. De exemplu, dacă o persoană iubită este ucisă brusc, primele noastre gânduri sunt adesea că nu este adevărat.

„Noi spunem că un pic de negare este în regulă în acțiunea climatică, deoarece dacă am percepe doar criza în care ne aflăm, ar fi greu să continuăm cu acțiunile climatice necesare, cu atât mai puțin să ne ridicăm din pat dimineața. Așa că putem vedea puțină negare ca fiind utilă, la fel cum putem vedea la fel o cantitate mică de anxietate sau furie , atât timp cât încă ne angajăm și nu ne afectează sănătatea mintală”.

Însă există și negarea fabricată, despre care Kennedy-Woodard spune că a fost cultivată și perpetuată de campanii de dezinformare de 200 de milioane de dolari pe an, care provin în principal din industria combustibililor fosili.

„Aceste semințe de negare au fost sădite pentru a discredita în mod intenționat știința și influența umană în schimbarea planetei noastre”, adaugă ea.

„Nu este de mirare că oamenii nu cred sau nu înțeleg asta. Nu putem învinovăți în totalitate persoanele vizate de aceste campanii”.

Minimalizarea problemei

Dr. Rachel McCloy, profesor asociat în Științe Comportamentale Aplicate la Universitatea din Reading, este un expert în domeniile înțelegerii comportamentelor pro-mediu, alegerea alimentelor și aplicarea psihologiei la problemele de politică publică.

Ea spune că majoritatea oamenilor acceptă într-o oarecare măsură că schimbările climatice sunt o problemă reală, dar aleg să ignore sau să facă puțin în privința ei.

„Motivele psihologice includ ceea ce numim reducerea problemei (traiul pentru azi în detrimentul zilei de mâine) și răspunsurile noastre emoționale la evenimente negative la scară largă”, a spus ea.

„După cum a subliniat economistul comportamental Dan Ariely, dacă am încerca să proiectăm o problemă de care oamenilor nu le-ar păsa, am proiecta ceva care seamănă mult cu schimbările climatice – amploarea sa este incertă, are loc în viitor. Mai mult, este posibil să nu fie experimentată direct de persoana care face alegeri. Toate aceste lucruri pot spori gândirea pe termen scurt în detrimentul planificării pe termen lung. De asemenea, impactul schimbărilor asupra comportamentului unei singure persoane este minim și depinde de acțiunile colective ale altora".

Figuri marginale

Kennedy-Woodward spune că cei care neagă schimbările climatice caută site-uri de știri marginale și persoane din media precum Jordan Peterson pentru că le oferă confort.

„Creierul uman adoră să simtă că are dreptate”, a spus ea. „Căutăm în mod deliberat informații care corespund și mențin sistemele noastre de credințe. De asemenea, vrem să simțim că facem parte din comunitatea cu care ne identificăm. Aceasta poate servi ca o cameră de ecou și poate face dificilă formarea de opinii și ascultarea „de afară”, oamenii de știință în acest caz, care apelează mai des la rațiunea noastră decât la emoțiile noastre".

Această emoție îi poate determina pe cei care neagă schimbările climatice să atace brutal activiști proeminenți pentru climă precum Greta Thunberg.

Kennedy-Woodward a adăugat: „Există o mulțime de „alterări” care au loc în lumea noastră, care este atât de profund divizată chiar acum. Anumiți oameni de știință, iar acum activiști precum Greta, sunt victime a ceea ce Michael Mann a numit >, ceea ce înseamnă că sunt separați și vânați ca o pradă de cei motivați din punct de vedere politic și economic”.