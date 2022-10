Schimb de femei prizoniere de război între Rusia și Ucraina. „Primul schimb exclusiv feminin” VIDEO

Rusia a schimbat 108 femei ucrainene deţinute ca prizoniere de război cu 110 prizoniere ruseşti deţinute de Ucraina, spun oficialii celor două părţi.

37 dintre ele ar fi fost capturate după ce s-au predat în timpul asediului combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, care s-a încheiat în luna mai. Preşedintele Ucrainei a salutat schimbul de prizonieri. "Nu uităm de niciunul dintre oamenii noştri", a spus el.

Rusia a schimbat 108 femei ucrainene deţinute ca prizoniere de război cu 110 prizoniere ruseşti deţinute de Ucraina, spun oficialii celor două părţi.

Dintre femei, 37 ar fi fost capturate după ce s-au predat în timpul asediului combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, care s-a încheiat în luna mai.

Majoritatea ruşilor eliberaţi sunt marinari de pe navele comerciale deţinute în Ucraina. Printre ei se numără şi membri ai unităţilor militare separatiste pro-ruse din Donbas, în estul Ucrainei.

Au fost publicate fotografii în care ucrainencele se urcau în autocare într-o zonă nespecificată şi, mai târziu, cu ele sosind după lăsarea întunericului pe teritoriul deţinut de guvern în regiunea sudică Zaporojie.

Şeful de cabinet al preşedinţiei ucrainene, Andriy Yermak, a confirmat pe reţelele de socializare că 108 femei au fost eliberate în "primul schimb exclusiv feminin". El a precizat că printre acestea se numără mame şi fiice care fuseseră ţinute captive împreună.

Denis Puşilin, cel mai înalt oficial susţinut de Rusia în partea separatistă a regiunii ucrainene Doneţk, a confirmat schimbul, dar a declarat că două deţinute au decis să rămână în Rusia. Kievul nu a comentat acest lucru.

Potrivit lui Puşilin, prizonierele eliberate de Ucraina sunt 80 de marinari şi 30 de militari.

Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelensky a salutat luni schimbul a peste 200 de prizonieri între Rusia şi Ucraina.

Printre cei eliberaţi de forţele ruse şi pro-ruse, a spus el, se numără persoane care au fost reţinute încă dinainte de invazia pe scară largă a Rusiei din februarie.

"Nu uităm de niciunul dintre oamenii noştri", a spus el. "Trebuie să îi returnăm pe toţi. Şi o vom face".

"Le mulţumesc tuturor celor implicaţi pentru acest succes şi le mulţumesc, de asemenea, tuturor celor care alimentează fondul nostru de schimb, care asigură capturarea inamicului", a adăugat el.

Ads

"Finally, our Heroines have returned to their homeland, and will be sent for medical diagnosis, treatment and subsequent rehabilitation after many months of captivity," said in a post. pic.twitter.com/2OD0p1Lh9Q— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022