Cum a ajuns președintele Bulgariei invitatul special al cancelarului austriac la Viena. Politolog: ”Cei doi au devenit activi din disperare de cauză”

Gestul cancelarului Austriei Karl Nehammer care a postat pe conturile sale de socializare poze cu el și președintele Bulgariei la concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena i-a umplut de amărăciune pe mulți români. Nici Rumen Radev nu a ratat ocazia de a anunța pe Facebook vizita sa în Austria.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că de fapt Austria vrea să iasă din izolarea în care a intrat în urmă cu trei săptămâni când i-a refuzat României intrarea în Schengen. Profesorul de Politică externă consideră gesturile celor doi politicieni ca fiind unele disperate, de fapt.

”Austria își recapătă practic aliații din Primul Război Mondial”

Profesorul de științe politice a comentat într-un interviu acordat Ziare.com ce ar putea de fapt să însemne această vizită fulger a lui Rumen Radev, la trei săptămâni după ce Bulgariei și României li s-a refuzat intrarea în Schengen.

”Austria vrea să iasă din izolare prin Bulgaria care ea însăși este izolată”, a spus Cristian Pîrvulescu.

Politologul este de părere că de fapt Austria pare că încearcă să-și refacă alianțele din Primul Război Mondial.

”Austria a fost pusă de România într-o situație complicată pentru că țara noastră a reușit să mobilizeze ceea ce autoritățile de la Viena nu se așteptau, o coaliție europeană.

Bulgaria, spre deosebire de România, este o țară în care pro-rusismul are o formă de manifestare politică evidentă și fățișă. Nu este ca la noi, unde AUR se declară român dar este nu numai promotorul ideilor ultra-conservatoare ale lui Putin ci clar ale intereselor liderului rus. Acolo vorbesc de o prietenie eternă bulgaro – rusă.

Situația este însă și diferită de cea a României.

Să nu uităm că în Primul Război Mondial- și eu cred că acest război este o consecință a acelui război- Bulgaria nu a fost alături de Rusia. A fost alături de Austro-Ungaria și Germania. A fost o adversară a României am putea spune. Astfel că Austria practic își recapătă aliații din perioada respectivă”, a spus profesorul de științe politice.

Conform politologului, gestul lui Nehammer este de fapt o ”demonstrație” care nu are valoare decât ”pentru piața internă a Austriei”.

Pe de altă parte, Bulgaria ar fi ”acceptat poziția rusească pentru că este într-o stare de criză politică endemică. Deja alegerile anticipate sunt în vizor”.

”Pe de altă parte președintele Bulgariei, spre deosebire de Ioannhis și Ciucă, nu se află în același partid ca Nehammer. El este un militar cu puternice tendințe pro-ruse, așa cum îi stă bine unui militar de vârsta lui venit dintr-o țară a Tratatului de la Varșovia, nu vine din România în care a existat o separare de acest Tratat și în care mai mulți militari mai tineri care pot să joace azi un rol politic, nu erau pro-ruși. Doar cei de genul generalului Militaru, primul-ministru de după Revoluție, erau formați în Rusia.

Dar Bulgaria are nevoie de realizări, iar președintele Rumen Radev are nevoie de o majoritate.

Iar atunci, cei doi (Karl Nehammer și Radev) au devenit activi din disperare de cauză. Numai că Bulgaria mai trebuie să rezolve o problemă care nu este foarte ușoară. Pe care nu am reușit s-o rezolvăm împreună în 11 ani: problema statului de drept și convingerea Olandei. Și ei au început cu teoriile conspiraționale, dar un lucru este simplu: Bulgaria nu are stat de drept. Are probleme mai mari cu banditismul și corupția și evident acestea impactează asupra securității la graniță”, a explicat politologul.

Cristian Pîrvulescu a subliniat însă că nu insinuează că migranții trec prin Bulgaria.

”Dar nu o fac pentru că milițiile naționaliste bulgare alături de poliția de frontieră sunt de o violență și o cruzime fenomenale, iar atunci migranții preferă un alt traseu. Iar acest lucru cred că vor să-l și arate cancelarului austriac”, a spus politologul.

”Cancelarul nu face altceva decât să mențină subiectul cald„

”Pe de altă parte”, mai este de părere profesorul, ”Karl Nehammer joacă un rol”. ”Sunt alegeri pe 29 ianuarie”, dar nu numai alegerile par să fi fost motovul principal pentru care Nehammer vrea să pară că nu are nimic personal cu țările cărora le-a blocat intrarea în Schengen.

De fapt, austriecii și-au atins ținta, adică aceea de a scădea influența Partidului Social Democrat. Ei nu se tem atât de tare de Partidul Libertății care a mai guvernat și care nu va putea să dea cancelar.

În condițiile scandalului provocat de Schengen, Partidul Social Democrat a căzut pentru prima dată după doi ani pe locul al doilea în sondaje.

Deci acțiunea lor a fost una legată de politica internă, legată de publicul care este sensibil la problemele minorităților, iar acum cancelarul nu face altceva decât să mențină subiectul cald.

Îl primește pe 1 ianuarie pe președintele bulgar care este și mai puțin implicat în politica internă decât primul ministru dar cum este o criză permanentă, putem spune că aceasta a fost creată de Radev pentru a-și întâlni de facto puterea. Pur și simplu profită”, a precizat Pîrvulescu.

Cum s-au lăudat Nehammer și Rumen Radev pe Facebook

”Concertul de Anul Nou al Wiener Philharmoniker este un punct culminant cultural în Austria și încântă milioane de oameni din întreaga lume. Sunt foarte mulțumit că Rumen Radev mi-a acceptat invitația la concertul de Anul Nou de la Viena. Am vorbit și despre problemele și provocările actuale. Austria sprijină toate eforturile Bulgariei de a proteja eficient frontierele externe și de a stopa migrația ilegală. Solicit și eu acest sprijin din partea UE”, a scris Nehammer pe Facebook postând câteva fotografii cu el și președintele Bulgariei.

Iată ce scria pe 1 ianuarie, președintele Bulgariei pe Facebook:

”Păzirea frontierelor externe ale UE este un angajament al tuturor statelor membre și este esențială pentru combaterea migrației ilegale. Presiunea sporită a migrației către Europa afectează toate țările și necesită o cooperare și mai strânsă, precum și sprijin tehnic și financiar specific. Nu este în interesul Europei ca mii de migranți ilegali să treacă în statele membre ale UE, ceea ce reprezintă, de asemenea, o problemă gravă de securitate pentru Uniune”.

Ar putea intra România în Schengen în 2023?

Politologul a mai spus că există șanse la România să adere la Schengen însă mai are de rezolvat niște probleme tehnice în ceea ce privește cooperarea cu Bulgaria. Pe de altă parte nu este exclus să se ia în considerare și o ruptură de țara vecină care ar putea să nu rezolve problema statului de drept având în vedere instabilitatea politică.

”Austria, foarte probabil își va ridica obiecțiile în primăvară pentru că va constata că nu există acele probleme despre care vorbea. Și-a atins obiectivele și va spune ”noi nu suntem absurzi”. Dar Olanda vrea o inspecție a Comisiei Europene privind statul de drept așa cum a fost la noi.

Anul viitor această inspecție nu se va putea face decât în primăvară și nu este foarte clar dacă se va face o monitorizare separată.

România va intra din 2023 în acest tip de monitorizare.

Este destul de complicată poziția Olandei și câtă vreme suntem alături de Bulgaria putem reveni la scenariul din decembrie când ne aducem aminte că România a fost respinsă de o Olandă care a afirmat că nu are nimic împotriva ei. A votat împotriva ambelor state.

Este adevărat că nimeni nu a propus ca cele două state să fie separate, însă trebuie analizată foarte serios această ipoteză și pusă în lucru” a mai spus Cristian Pîrvulescu.

Politologul este de părere că Austria a ”pornit asaltul” înainte de Consiliul JAI din 9 decembrie 2022 după un plan bine pus la punct.

”Nu cred că este o decizie care a luat-o peste noapte. Cred că este o decizie pe care o discutaseră din vreme dar au încercat să declanșeze un război scurt în care țările să nu poată să se protejeze.

Președintele bulgar a spus atunci, ”asta e, intrăm în primăvară”. El a primit asigurări de la Viena că se va întâmpla ceva abia în primăvară. România a continuat pentru că unii din partidul Național Liberal au transformat intrarea în Schengen într-o mare victorie liberală și acest lucru s-a întors împotriva lor. Era o evidență că nu se putea intra însă ei au continuat să facă presiuni la președintele Partidului Popular de la Viena.

Austria nu putea ceda, Nehammer nu putea da înapoi. Dacă a intrat pe linia aceasta, ieșirea nu putea să fie decât din politică și era evident că va merge până la capăt.

Noi am dovedit că putem avea susținere încă acum trebuie să rezolvăm această problemă tehnică a cooperării cu Bulgaria și găsirea de soluții în condițiile în care această țară nu va întruni condițiile pentru a intra în Schengen”, a spus Pîrvulescu.

Cum ne-ar afecta pe noi despărțirea de Bulgaria?

”Despărțirea este grea, nu ne-ar afecta neapărat. Noi am intrat cu Bulgaria în Uniunea Europeană, am împărtășit aceeași soartă, suntem împreună de două decenii dar aceste lucruri nu au dus la o cooperare foarte bună între Sofia și București.

La început Bulgaria a fost avantajată. Avea o imagine mai bună. Din punct de vedere al pregătirii pentru zona euro este mult înaintea noastră. Teoretic, ei ar trebui să intre în zona euro la 1 ianuarie 2024. Ea era țara mai avansată. A scăpat de MCV mai devreme. Ei au un sistem legislativ în acest sens care la un moment dat va fi cineva care să-l pună în funcțiune.

Pentru Croația a fost mai simplu pentru că ea a intrat separat, ea nu a avut mecanismul privind statul de drept nicio clipă deși sunt și acolo probleme privind corupția.

Dacă ar fi fost sinceri austriecii nu ar fi trebuit să permită nici Croației intrarea în Schengen”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

”Șah la România”

Gestul cancelarului Karl Nehammer de a-l invita pe președintele Bulgariei la concertul de Anul Nou, de la Viena, și stabilirea unei întâlniri în 23 ianuarie arată o nouă abordare a Vienei în raport cu extinderea Schengen, a declarat la Digi24 europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

”Nu cred că Radev (președintele Bulgariei – n.r.) sau Nehammer sunt mari iubitori ai muzicii simfonice. E un gest prin care, înainte cu 6 zile de alegerile din landul Austria inferioară, care asigura 33% din totalul PIB al Austriei, e programată și o vizită a cancelarului în Bulgaria.

Nehamer încearcă să își arate o altă față propriilor alegători, un fel de bunăvoință, că un dibaci diplomat, după ce a dat cu mucii în fasole, a căzut cu nasul în țărână, după ce a refuzat accesul pentru România și Bulgaria

Nehammer, consultat de strategi, a făcut această mutare că să încerce o abordare diferențiată a României și Bulgariei, ca să capteze electoratul de peste tot. E un șah, o încercare de a arăta o deblocare, prin care Nehammer încearcă să arate că nu e contra extinderii Spațiului Schengen, privit în cheia jocului electoral pentru alegerile din 29 ianuarie din acest land care a avut o conducere conservatoare timp de 40 de ani, iar acum conservatorii îl pot pierde. Nehammer încearcă toate formulele pentru a agăța puțin electoratul”, a spus Rareș Bogdan.