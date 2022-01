Cum au ajuns unii membri PNL să voteze în alegerile interne din USR. Scandalul local care s-a lăsat cu o plângere penală

USR Prahova a depus plângere penală la finalul anului 2021, în urma suspiciunilor ce privesc unele dosare de adeziune falsificate.

Decizia a stârnit nemulţumirea unora dintre membrii USR, care reclamă că situaţia ar fi trebuit tranşată mai întâi în forurile interne ale partidului. În cadrul unei discuţii interne pe un chat al USR Prahova, membrii de partid acuză şi că reprezentanţi ai PNL ar fi votat la alegerile pentru funcţia de preşedinte al USR.

Scandalul a fost dezvăluit după ce reporterii locali de la actualitateaprahoveană.ro au publicat mai multe fotocopii ale unor discuţii pe WhatsApp în care unii dintre membrii de partid îl acuză pe vicepreşedintele filialei, deputatul Mihai Poliţeanu, fost preşedinte al USR Prahova, că a depus plângere penală în ceea ce priveşte activitatea internă din USR, aducând prejudicii partidului.

Vicepreşedintele USR Prahova, deputatul Mihai Poliţeanu, a confirmat, pentru News.ro, că Biroul Judeţean al USR a făcut un astfel de demers.

„Am descoperit în noiembrie (2021- n.r) un set de documente trimise către USR Prahova care ţin de procesul de extindere care par - mă rog, e aproape o certitudine – dar hai să zicem, par falsificate. Am stat în Biroul Judeţean, am discutat despre ele şi am decis să sesizăm organele de cercetare penală. Deci într-adevăr, am depus o sesizare aici, la Parchet, dar nu am depus eu, ci a depus, practic biroul judeţean, conducerea judeţeană a filialei a depus această sesizare in rem pentru că nu ştim făptuitorii şi acum aşteptăm, că am depus-o la sfârşitul anului trecut”, a declarat Mihai Poliţeanu vineri seară, pentru News.ro.

Rugat să facă clarificări cu privire la aceste documente, deputatul USR a precizat că este vorba despre adeziuni despre care există suspiciunea că ar fi false.

„Am descoperit, de exemplu un membru PMP care e consilier local şi care era printre adeziunile respective şi l-am contactat şi omul a zis: «nu e adevărat, nu am depus niciodată». Şi ca atare, nu avem noi instrumentele şi am decis să sesizăm organele de cercetare penală”, a adăugat Poliţeanu.

Acesta admite că discuţiile publicate parţial de jurnalişti sunt reale şi că „au fost şi colegi care sunt nemulţumiţi de decizia de a sesiza organele de cercetare penală”.

Acuzat de către colegii din USR că a semnat acea plângere penală care vizează chiar partidul din care face parte, Poliţeanu a explicat că preşedintele filialei judeţene, Andrei Lupu, nu era în judeţ la acel moment şi a semnat pentru acesta, subliniind că sesizarea este formulată de organul de conducere al USR Prahova.

În discuţiile publicate în presa locală membrii USR Prahova acuză şi că la scrutinul intern din partid pentru funcţia de preşedinte al USR au votat oameni din afara USR.

Surse din USR Prahova au declarat pentru News.ro că foşti membri ai USR, în prezent membri ai PNL, ar fi primit link pentru a vota pentru că bazele de date cu membrii activi nu au fost verificate corespunzător.

„Mie nu-mi e clar de unde poate să existe această informaţie pentru că asta ar însemna că cineva la nivel naţional sau la nivel judeţean a avut informaţii cine a votat şi cine nu a votat, la mine nu au ajuns liste cu cine a votat şi cine nu a votat. Pe de altă parte, cu bazele de date au dost dispute chiar în timpul alegerilor pentru că bazele de date nu au fost curăţate sută la sută, şi au fost membri care nu erau membri. Nu pot să confirm sau să infirm că a ajuns link-ul sau că a votat cineva din afara partidului”, a afirmat vicepreşedintele USR Prahova cu privire la acest subiect.

Senatorul Aurel Oprinoiu, membru al USR Prahova, nu exclude posibilitatea unei erori în ceea ce priveşte verificarea bazelor de date înainte de scrutinul intern din USR.

„În momentul fuziunii dintre USR şi PLUS, au existat ceva probleme cu registrele cu membrii celor două formaţiuni. Cei din ex-Plus nu au avut o evidenţă atât de strictă a oamenilor care au intrat în partid, aşa că e posibil ca unii membrii să nu fi fost foarte bine verificaţi”, a declarat Oprinoiu pentru News.ro.

Participant la discuţiile pe aceste subiecte, senatorul USR a comentat scandalul intern din partid, afirmând că în filiala prahoveană sunt şi „persoane care cred că USR e la fel ca celelalte partide”, pe care le cataloghează drept „oportunişti”.

„Ca în orice organizaţie, avem şi situaţii în care nu suntem de acord cu modul în care acţionează unii sau alţii. Sunt convins, însă, că vom găsi un punct comun şi vom trece şi peste acest moment, aşa cum am făcut-o şi în trecut. În USR Prahova sunt foarte mulţi oameni extraordinari, dar şi persoane care cred că USR e la fel ca celelalte partide. Oportunişti care nu înţeleg, însă, că în USR nu e loc pentru cei care pun interesul propriu mai presus decât al cetăţeanului”, a comentat Oprinoiu acuzaţiile din filiala USR Prahova.