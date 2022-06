Scandal uriaș la ATP Stuttgart. Un fost lider mondial a fost înjurat de mamă de adversar, în limba rusă VIDEO

Tenismenul britanic Andy Murray (68 ATP), fost lider mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de la Stittgart, într-un meci marcat de o reacție scandaloasă a adversarului său, kazahul Alexander Bublik (42 ATP).

Andy Murray l-a învins pe Bublik cu 6-3, 7-6, după o partidă care a durat o oră și 44 de minute, tenismenul britanic urmând să-l înfrunte în faza următoare pe grecul Stefanos Tsitsipas.

Din păcate, meciul a fost marcat în finalul primului set de o reacție necontrolată a lui Bublik, care a adresat mai multe înjurături în limba rusă, inclusiv la adresa mamei lui Andy Murray, o traducere aproximativă fiind publicată mai jos, pe rețelele sociale.

Mainly court, tournament, Andy is fucked and Andys mother he fucked and to be fucked and suggesting to do it with friend/coach after match if no errors from Andy. pic.twitter.com/osUFCQcArS— TradingUnderDogs (@ComebackTrade) June 9, 2022