Un cunoscut traficant de droguri din Timișoara, scandal uriaș la primele ore ale dimineții. Omul a distrus tot ce i-a ieșit în cale VIDEO

Barabas Giuseppe Ciprian, în vârstă de 40 de ani, un cunoscut infractor din Timișoara, a provocat un scandal imens duminică dimineața, în blocul unde locuiește fosta lui prietenă, dar și un celebru avocat. Mașina acestuia din urmă a fost vandalizată.

Locatarii care stau în imobilul cu numărul 1 de pe strada General Henri Berthelot au fost treziți, în această dimineață, în jurul orei 5,30, de un zgomot infernal. Pe scara blocului, un individ distrugea tot ce a întâlnit în cale – a spart mai multe ghiveci cu flori, a smuls o cameră de supraveghere de pe hol, a lovit ușa de la unul dintre apartamente.

”Ne-am trezit într-un vacarm groaznic. Am auzit o bubuitură foarte puternică în ușă. Când am deschis ușa, individul era în acțiune. Portiera mașinii soției era zgâriată. Am sunat la 112 și imediat au venit polițișții de la secția 3. Individul est Barabas Giuseppe Ciprian, care are pe numele său condamnări pentru conducere fără permis, a fost cercetat de DIICOT pentru trafic de droguri, are mai multe ordine de protecție pe numele său. Iubita sa stă în bloc cu noi”, a declarat pentru PRESSALERT.ro avocatul Călin Stăiculescu.

Cu condamnari la activ, dar si cercetat și pentru trafic de droguri, bărbatul a fost săltat de polițiști după ce a provocat distrugeri, în blocul în care sta și iubita lui. Barbatul a spart ghivece cu flori și a smuls cablul unei camere de supraveghere.

”Azi-dimineata, in jurul orei 05:30, politiștii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada General Henri Berthelot din Timisoara, un barbat a distrus mai multe bunuri la intrarea într-un bloc și a zgâriat o mașina, ce era parcată în fața blocului. Ajunsi la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 44 de ani, care nu prezenta un comportament coerent”, transmite IPJ Timis.