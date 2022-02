Război total între ”locotenenții” lui Cosette Chichirău din filiala USR Iași. Ce acuzații grave își aduc pe grupul intern al partidului

Președintele filialei USR Iași, Ştefan Tanasă și deputatul Filip Hăvârneanu, ambii protejați ai deputatei Cosette Chichirău, sunt în conflict deschis.

Tanasă îi reproșează lui Hăvârneanu că l-a adus şi promovat în partid pe Cezar Baciu, „trădătorul” care a votat alături de PSD în Consiliul Local și apoi a devenit viceprimar al Iașiului. Acuzaţiile au fost făcute pe un grup intern al filialei, iar Tanasă cere ca Hăvârneanu să fie „judecat” de conducerea centrală a partidului.

Reacţia sa vine la câteva zile după ce deputatul a acuzat tabăra Tanasă de cenzură şi cheltuirea discreţionară a unor fonduri din bugetul organizaţiei.

Mesajul lui Ştefan Tanasă de pe grupul intern al USR:

„Membrii USR și PLUS trebuie să continue să lucreze împreuna pentru Iași, in ciuda dificultăților de la centru. Împreuna am avut rezultate excepționale in patru rânduri de alegeri și tot împreuna vom face performanța in 2024. Dacian Cioloș este un om de valoare, cu un CV impresionant și cu o imagine excelenta in România și in Europa. La fel, Catalin Drula este competent și motivat sa construiască pentru România. Dincolo de neînțelegerile de moment, împreuna vom deveni mai buni și vom livra rezultate pentru ieșeni și pentru romani.

La fel de important ca performanța este sa nu lasam munca noastră sa fie distrusă de interese personale și incompetenta. Minciunile și denigrarile lansate pe grupurile interne și in presa ne fac mult rau și trebuie sancționate. De aceea, am depus astăzi o plângere la Comitetul Politic împotriva lui Filip Havarneanu pentru denigrare și afectarea imaginii partidului.

Motivele se referă la minciunile despre bugetul filialei dar nu numai. Cea mai puternica lovitura încasată de filiala noastră a fost tradarea lui Cezar Baciu care este astăzi viceprimar în urma muncii noastre și care ne-a lasat fără puterea din CL pe care am câștigat-o cinstit, prin alegeri. Acest om a fost adus și promovat de Filip Havarneanu, așa cum mulți dintre voi știti sau ați bănuit și cum se vede clar din buletinele de vot de la alegerile pentru lista USR la CL Iași.

Sunt 15 buletine de vot care i-au dat 5 puncte lui Cezar Baciu (autobuzul acestuia) și 4 puncte lui Filip Havarneanu. La schimb, sunt zeci de buletine de vot care i-au dat 5 puncte lui Filip Havarneanu (autobuzul acestuia) și 1 punct lui Cezar Baciu. Oricine este interesat poate sa consulte buletinele de vot la sediu.

Nu vom putea opri niciodata autobuzele, dar cei care folosesc această practică trebuie să iși asume oamenii pe care i-au adus și promovat! Am tăcut pana acum pentru a păstra unitatea filialei. Dar dacă tot a venit un moment de cumpăna, hai sa îl folosim pentru a creste.

Prin sustinerea lui Cezar Baciu la Consiliul Local, Filip Havarneanu este complet compromis. Trebuie sa facă un pas in spate de la conducerea filialei locale. Nu putem tolera la conducerea filialei municipale un astfel de om! Filiala municipiului Iași are nevoie de un management competent, care urmărește cu adevărat interesele filialei și ale ieșenilor.”, scrie Tanasă citat de Ziarul de Iași.