Incident rasist la un meci de fotbal, care putea să degenereze

Atacantul Taxiarchis Fountas l-a numit „negru” pe jamaicanul Damian Low, provocând furia acestuia din urmă, ceea ce a făcut cai meciul DC United - Miami să fie oprit de arbitru pentru scurt timp.

Tehnicianul echipei DC United, Wayne Rooney, nu a fost de acord cu gestul lui Fountas şi imediat l-a scos din teren, înlocuindu-l cu Miguel Berry.

"A fost un comentariu rasist inacceptabil. Cuvântul care a fost folosit este inacceptabil în societate şi este cel mai urât cuvânt din lume. Nu este loc pentru rasism pe terenul de fotbal. Proprietarii sunt de acord 100%. Trebuie să-mi felicit jucătorii pentru că şi-au păstrat calmul. Trebuie să-l felicit pe arbitru pentru o situaţie foarte dificilă. A respectat protocoalele stabilite de MLS şi trebuie să-i dau credit lui Wayne Rooney pentru că a tratat situaţia aşa cum a făcut-o”, a spus Phil Neville, antrenor la Miami.

Fostul fundaş al lui Everton îl cunoaşte foarte bine pe Rooney din vremea de când juca la Manchester United: "Întotdeauna l-am cunoscut ca pe cineva care acţionează cu clasă. Respectul meu faţă de el a crescut din nou. Jucătorii au fost răniţi şi dezamăgiţi. Am sunat jucătorii pentru că în munca mea anterioară cu Anglia am avut multe experienţe de rasism în anumite ţări. Sunt destul de bine informat cum să fac faţă acestor situaţii. Nu cred că am fost vreodată mai mândru de jucătorii mei decât în ​​seara asta”, a continuat Neville.

Fundaşul lui Inter Miami, DeAndre Yedlin, a confirmat după meci că echipa sa era gata să părăsească terenul fără a relua jocul.

Liga americană (MLS) a anunţat, la rândul său, că a preluat cazul şi va deschide o anchetă.

Inter Miami s-a impus, scor 3-2, în meciul contând pentru etapa a XXXVIII-a.