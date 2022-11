Scandalul din TVR care a dus la suspendarea comentatorului Marian Olaianos de la Campionatul Mondial de fotbal capătă o amploare nebănuită.

Nadine Vlădescu, jurnalista agresată de acesta, a rupt tăcerea și a dezvăluit, pentru gsp.ro, ce a pățit.

Ads

”În 17 octombrie 2022, între orele 13-15, în sediul TVR, am fost grav agresată fizic și verbal de către Marian Olaianos. Am fost înjurată și apoi lovită cu palmele, pumnii și un set de chei peste față și cap și pe corp, strangulată și dată cu capul de perete, lovită cu picioarele, strânsă cu putere de brațe și zgâlțâită, împinsă și îmbrâncită de Marian Olaianos, comentator sportiv și angajat al TVR, care neprovocat, neatacat și fără a fi lovit sau insultat a recurs la acte de violență asupra mea.”

”În ziua agresiunii, am mers catre biroul sau pentru a rezolva un proiect la care trebuia să colaborăm. În birou, m-a lovit din senin peste fata, cap, urechi, degete, mâini și brațe, m-a îmbrâncit si impins in perete si m-a înjurat, spunând că nu-l intereseaza nimic legat de proiectul meu, ca nu-i pasă de colegialitate, atitudinea sa fiind si in trecut una de superioritate și autoritate, în ideea ca “mie nu-mi spune nimeni aici ce sa fac”, “eu nu am sef și-mi fac programul cum vreau eu”, “noi la Sport suntem stat in stat”, “sunt în TVR de peste 20 de ani si nu se atinge nimeni de mine”, “eu fac numai ce vreau eu si nu dau socoteala nimanui pentru ca sunt aici de peste 20 de ani”, “plec la Cupa Mondiala si ma doare în … de oricine, sa ma pupe toata lumea în …”

Ads

”M-a împins și m-a lovit pe holurile clădirii și pe scări, scena la care la un moment dat au asistat și doua dintre doamnele de serviciu pe tură, care au apărut în capul scărilor exact cănd el mă lovea in cap si peste fata si urechi cu cheile, lucru care l-a enervat si mai tare, astfel încât a început să mă înjure (“du-te-n ….mea, acum m-au vazut si femeile de serviciu!”).

”Singura mea vina morala în această situație a fost ca am consimtit la relatia personala si intima pe care am avut-o cu Marian Olaianos, un barbat casatorit, pe care acesta acum o neaga, deși există dovezi clare și în acest sens”