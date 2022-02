Antena 3 a difuzat la „Sinteza zilei” bucăți trunchiate dintr-o emisiune TVR, fără a cere acordul. Reacția dură a Televiziunii Publice

Antena 3 a difuzat duminică, 30 ianuarie, la „Sinteza zilei”, fragmente trunchiate din emisiunea „Dosar România”, producţie TVR, fără acordul SRTv, se arată într-un comunicat al postului public de televiziune.

TVR a anunțat că va anunța Consiliul Național al Audiovizulalului și ar putea formula chiar o plângere penală față de Antena 3 pentru încălcarea drepturilor de autor şi pentru ştirbirea imaginii Serviciului Public de Televiziune.

Astfel, în data de 31 ianuarie 2022, la ora 21.00, postul Antena 3 a difuzat, în cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, două fragmente (remontate conform politicii editoriale a postului Antena 3) din două ediţii ale emisiunii „Dosar România”, produsă de TVR şi realizată de Răzvan Butaru, după cum urmează: aproximativ şase minute (în intervalul orar 21.04-21.10) din episodul „Dosar România” - Pacienţii din linia întâi – partea a treia, difuzat de TVR 1 în data de 30.01.2022, ora 18.00; aproximativ 13 minute (în intervalul orar 21.20-21.33) din episodul „Dosar România” - Sechestrat printre morţii vii, difuzat de TVR 1 în data de 23.01.2022, ora 18.00.

Potrivit unui comunicat al TVR, postul de televiziune Antena 3 furnizează aceste fragmente publicului şi prin intermediul serviciilor media audiovizuale la cerere, cu acces condiţionat de plata unui abonament lunar.

„În plus faţă de cele enumerate mai sus, moderatorul emisiunii, dl. Mihai Gâdea, a afirmat că realizatorul programului „Dosar România”, Răzvan Butaru, a difuzat cu întârziere ancheta din cauza faptului că a fost cenzurat, afirmaţie falsă şi deosebit de gravă care aduce prejudicii atât imaginii televiziunii publice, cât şi realizatorului SRTv”, a transmis TVR.

Într-un punct de vedere, Răzvan Butaru a precizat: „În seara zilei de 31.01.2022, dl. Mihai Gâdea, într-un dispreţ total faţă de proprietatea intelectuală, şi-a realizat ediţia emisiunii sale, Sinteza zilei, pe baza investigaţiilor mele, folosind părţi importante din două episoade din seria ”Pacienţii din linia întâi”.

Practic, fără investigaţia difuzată de TVR 1, la Dosar România, emisiunea dlui Gâdea nu ar fi avut ce să dezbată. Niciunul dintre personajele care au apărut în filmele mele nu a vorbit la Antena 3 (oare de ce?), la dl. Gâdea. Motiv pentru care a ales să difuzeze ilegal producţia TVR1 şi a recurs la un adevărat furt intelectual. Mai mult decât atât, modul în care au fost prezentate anchetele, lăsa să se înţeleagă că au fost realizate de Antena 3.

Dl. Gâdea nu avea nici un gând să pomenească verbal sursa, să nominalizeze autorul. A făcut-o succesiv, în urma mesajelor trimise de mine în care i-am menţionat că: 1) a încălcat legea şi 2) investigaţia are un autor şi nu a fost realizată de „cei de la Dosar România”.

La un moment dat, a afirmat că „ancheta a fost difuzată cu un an întârziere, deoarece aş fi fost cenzurat”. Ceea ce este total fals. Niciodată nu am fost cenzurat, oricine mă cunoaşte ştie că acest lucru nu îl voi accepta sub nici o formă.

Declaraţia că aş fi fost cenzurat creează un prejudiciu de imagine atât mie, cât şi instituţiei în care îmi fac meseria de jurnalist, de realizator de programe, de producător de emisiuni”.

Realizatorul TVR a semnalat că Mihai Gâdea a invocat că „ancheta a fost difuzată cu un an întârziere, deoarece aş fi fost cenzurat”, lucru pe care îl consideră „total fals”.

El a subliniat că „indiferent care a fost conducerea SRTv, emisiunea Dosar România, care a debutat în anul 2013, nu a fost niciodată cenzurată sau oprită indiferent dacă a fost vorba despre ordonanţa 13, gazele de şist, afacerile din Valea Jiului, defrişarea pădurilor, sau adevărul despre mineriade, fenomenul Piteşti şi multe alte zeci de subiecte realizate de mine sau de către colegii mei. Vă garantez că opinia publică ar fi aflat a doua zi. Cine mă cunoaşte un pic, poate sa vă confirme că nimeni nu îmi poate impune ceva împotriva propriilor mele convingeri”.

Răzvan Butaru a subliniat: „Demersul jurnalistic” al dlui Mihai Gâdea la Antena 3, din seara zilei de 31 ianuarie 2022, a prejudiciat grav din punct de vedere moral şi material atât imaginea TVR, cât şi a mea, personală. Să afirmi că ai difuzat părţi însemnate dintr-un material care nu îţi aparţine, pentru care nu ai nici un drept de folosinţă, într-o emisiune în care eviţi să rosteşti numele realizatorului, pentru că tu ai audienţă mai mare, reprezintă un tupeu şi o îndrăzneală greu de imaginat.

Deşi am transmis prin sms, şi tu ai aflat, în timpul emisiunii, că tocmai comiţi o ilegalitate, furtul intelectual putând fi pedepsit inclusiv penal (între 1 şi 4 ani), dezbaterea a continuat. Da, dl. Mihai Gâdea a făcut rating în seara zilei de 31.01.2022 pe seama producţiilor realizate de mine.

Audienţa emisiunii lui creşte fix în momentele difuzării fragmentelor din emisiunea Dosar România, de la TVR 1, preluate fără nici un drept la Sinteza zilei de la Antena 3. În orice caz, îmi rezerv dreptul de a acţiona în nume propriu în instanţă, la CNA şi la Parchet împotriva acestui domn Mihai Gâdea, dar şi a televiziunii Antena 3 pe care o conduce. Cred că este momentul ca dl. Gâdea să afle că legea este aceeaşi pentru toţi, fără excepţie”.

Faţă de cele constatate, reprezentanţii SRTv au în vedere sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, precum şi demararea unei acţiuni civile în instanţă, fără a fi exclusă varianta formulării unei plângeri penale.

Postul public subliniază în comunicat că „difuzarea de către postul de televiziune Antena 3 a fragmentelor extrase din programul „Dosar România” s-a realizat fără acordul SRTv”.