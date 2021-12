Delia Marinescu, jurnalista din România care a aranjat pentru echipa Rai 1 interviul cu Diana Șoșoacă, a relatat ce s-a întâmplat ulterior intervenției Poliției în biroul senatoarei.

Potrivit acesteia, jurnalistele Lucia Goracci, Delia Marinescu, alături de cameramanul Miki Stojicic și editorul Sirdas Yildizdin au fost reținuți timp de opt ore în Secția 4 de Poliție, aflată pe raza Sectorului 1 din București, în apropierea biroului senatoarei.

“Ieșim (din blocul unde are biroul senatoarea - n.r.). În fața blocului, polițiștii de la Secția 4 ne întreabă dacă vrem să depunem plângeri pentru că am fost agresați. Da, zice echipa Rai, și mergem cu șoferul nostru. La secție, ne percheziționează minuțios pe toți, ne caută în genți și în buzunare, ne întreabă dacă avem arme sau droguri. Ne spun că am fost conduși acolo pentru că Diana Șoșoacă a reclamat că am intrat peste ea fără voia ei. Nu, le zice Goracci. Ea a venit de bună voie ca să facă plângere pentru că a fost agresată în timpul muncii ei de jurnalist. Nu a fost adusă la secție, cum pretind acum polițiștii. Le zice că vrea să plece. Polițiștii nu ne lasă. Apare consulul Italiei. Într-un final, după opt ore în secția de poliție, putem pleca. E miezul nopții”, spune Delia Marinescu.

În același timp, jurnalista italiană a relatat pe larg pentru colegii de acasă detaliile incidentului deosebit de grav petrecut în România.

„I-am cerut dovezi ştiinţifice pentru poziţiile antivaccinare. Mi-a spus că în România morţii sunt îngropaţi dezbrăcaţi în saci negri şi că asta ar merita un al doilea proces ca la Nürnberg. Mi-a spus apoi că eu sunt jurnalistul guvernului, iar ea este cu Dumnezeu şi cu adevărul. Și de aici a început coşmarul. Ne-a încuiat în cameră cu nişte bărbaţi, printre care era şi soţul ei. Apoi a început să ne filmeze cu un telefon în timp ce pe un altul cerea poliției să intervină, acuzându-ne că am intrat în biroul ei efracţie”, a declarat Lucia Goracci pentru Corriere della Sera.

Ulterior momentului în care Șoșoacă a început șirul de acuzații, lucrurile au degenerat „într-un crescendo de grotesc”. „A închis ușa de mai multe ori, împiedicându-ne să ieșim. Au apărut atunci mai mulți bărbați, inclusiv soțul ei. Nu ne-au lăsat să ieșim și ea a sunat la 112”, adaugă Goracci. „Pe scurt, au început să ne incrimineze”.

Goracci a explicat atunci că senatorul „a spus poliției că putem avea arme sau droguri asupra noastră. Ne-au amenințat. Soțul ei a mai spus: ce să fac cu tine acum? Să deschid fereastra și să te arunc?”.

Organizația non-guvernamentală ActiveWatch condamnă ferm "actele de violență și de intimidare". "Trebuie lămurite circumstanțele care au condus la reținerea în secția de poliție a jurnaliștilor pentru o durată de 8 ore, în condițiile în care aceștia nu au fost conduși la secție, ci s-au deplasat acolo de bună voie, pentru a depune plângeri împotriva senatoarei Șoșoacă și a soțului acesteia și, conform legii, ar fi trebuit să fie lăsați să părăsească secția de poliție atunci când au dorit. Au fost informați jurnaliștii în legătură cu motivele acestei rețineri prelungite și în legătură cu drepturile lor?

Trebuie lămurite circumstanțele în care a fost solicitată percheziția jurnaliștilor, care au fost întrebați și dacă dețin droguri sau arme. Existau suspiciuni rezonabile că jurnaliștii ar fi comis o infracțiune? Pe ce se bazau aceste suspiciuni? Ce obiect era căutat prin percheziție? Au cedat polițiștii la presiunile senatoarei Șoșoacă și au uitat că aveau de-a face cu un grup de jurnaliști care fuseseră sechestrați în biroul senatoarei și că una dintre jurnaliste fusese agresată fizic chiar sub ochii polițiștilor?", arată ActiveWatch.