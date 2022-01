Fostul președinte PMP Eugen Tomac a reacționat în cazul scandalului din partid, precizând că a participat la inițiativa celor 46 de lideri ai PMP în care s-a decis organizarea congresului și a respins acuzațiile actualului președinte Cristian Diaconescu cum că reuniunea a fost ilegală.

”În ultimele 24 de ore am primit tot felul de mesaje care mai de care mai interesante, toate ducând spre ideea că am participat recent la un puci. Înainte de toate, un puci are loc atunci când într-un stat este preluată puterea de către un grup minoritar prin violenţă. Din câte observ, Iohannis nu comunică nimic şi ne-am obişnuit cu această stare de fapt de ani buni. Poate dacă exista vreo lovitură la Palat, ne mai spunea şi el ceva nou. Generalul e la locul lui, deci nu a luat nimeni cu asalt Palatul Victoria. Aşa că nu am participat la niciun puci”, a spus Tomac în postare.

Europarlamentarul PMP precizează că ”a participat săptămâna aceasta la o şedinţă a PMP, convocată la iniţiativa a 46 de lideri ai PMP.

”De ce? În primul rând, pentru că PMP nu a mai avut o şedinţă de partid de mai bine de două luni, ori acest aspect este inadmisibil în rândul unei structuri politice, mai ales că după PSD şi PNL suntem partidul cu cei mai mulţi reprezentanţi în administraţia locală. De asemenea, am fost şocat că, deşi domnul preşedinte al PMP era în sediul central al partidului în care avea loc reuniunea a 70% din liderii partidului, a ales să nu participe, acuzând ulterior, în mod incorect, că întâlnirea noastră este una ilegală”, a spus el.

Potrivit lui Tomac, ”această abordare, pe care nu a înţeles-o şi nu o va înţelege niciodată, i-a determinat pe el şi majoritatea colegilor să adopte decizia de a convoca cu unanimitate de voturi un nou congres.

”Nu este un moment fericit în viaţa unui partid politic, dar în acelaşi timp noi, cei care l-am clădit şi păstrat în viaţă, am decis prin mijloace democratice care e drumul de urmat. Nu am discutat şi nici nu a ridicat vreun coleg în timpul şedinţei subiectul legat de relaţia cu alte partide şi nici nu ne interesează. Eu ştiu atât, că PMP este un partid mare, curat, liber şi cu foarte mulţi oameni valoroşi”, a mai comentat Tomac.

Europarlamentarul face referiri şi la subiectul fuziunii cu PNL.

”În 2020, Orban ne-a propus fuziune şi, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul Preşedinte Băsescu. Răspunsul Preşedintelui Băsescu a fost scurt: NU. În 2021, Cîţu ne-a propus fuziune şi, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul Preşedinte Diaconescu. Răspunsul Preşedintelui Diaconescu a fost: DA, apoi s-a răzgândit… În loc de concluzie, implicaţi-vă în politică, oricât de ciudat şi respingător vă sună acest îndemn. Este vital pentru că în aceste structuri politice se discută, dezbat şi decid cele mai importante decizii ce ne afectează viaţa tuturor. Doar aşa putem simţi şi înţelege esenţa democraţiei - prin implicare”, spune Eugen Tomac.

Preşedintele PMP Cristian Diaconescu a anunţat, joi, printr-o postare pe Facebook, că nu recunoaşte decizia anunţată de grupul oficial al PMP cu presa, privind organizarea Congresului în luna februarie, pentru alegerea unei noi conduceri, în urma unei şedinţe a Colegului Naţional al PMP.

”Deciziile de demitere şi numire a altor persoane pe loc, cât şi aşa-zisul Congres anunţat pentru februarie sunt ilegale”, a spus Diaconescu, care a acuzat că un grup de “organizatori binevoitori” au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ILEGAL Colegiu Naţional.

La scurt timp după postarea preşedintelui, PMP a transmis un comunicat oficial în care a precizat că ”Colegiul Naţional al PMP s-a întrunit statutar în data de 12 ianuarie 2022, cu prezenţa a 46 de membri din 69, şi a decis convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022, la Bucureşti, pentru alegerea unei noi conduceri”.

La Colegiul Naţional de miercuri seară au participat liderii filialelor PMP Iaşi, PMP Prahova, PMP Caraş Severin, PMP Bistriţa Năsăud, PMP Bucureşti, PMP Sector 1, PMP Sector 3, PMP Sector 4, PMP Sector 6, PMP Buzău, PMP Maramureş, PMP Sălaj, PMP Dolj, PMP Gorj, PMP Bacău, PMP Mehedinţi, PMP Mureş, PMP Botoşani, PMP Cluj, PMP Hunedoara, PMP Satu Mare, PMP Covasna, PMP Harghita, PMP Giurgiu, PMP Ialomiţa, PMP Tulcea, PMP Vaslui, PMP Vâlcea, PMP Vrancea, PMP Suceava, PMP Ilfov, precum şi alţi lideri ai PMP care sunt membri ai Colegiului Naţional - aleşi locali şi vicepreşedinţi”.