Atacuri personale în coaliție, declanșate de ”lupta” pentru majorarea pensiilor. "Nea Ion de la raion" sare la Ciolacu

PSD și PNL se află în tensiuni majore după ce reprezentanți din ambele formațiuni și-au lansat atacuri personale, mărul discordiei fiind procentul de majorare a pensiilor.

Subiectul majorării pensiilor a fost deschis inițial de către ministrul PSD al Muncii Marius Budăi, care pe 19 septembrie anunța o majorare a pensiilor cu „cel puțin 10% de la 1 ianuarie”. Afirmațiile ministrului au declanșat un scandal în interiorul coaliției, cu numeroase voci din PNL care cerea inclusiv demisia ministrului pentru că și-a permis să facă astfel de anunțuri fără consultarea coaliției.

În spațiul public însă, premierul Nicolae Ciucă a respins inițial această idee, precizând că mai întâi de toate este nevoie de finalizarea bugetului pe 2023. După încă o serie de schimburi de declarații publice între reprezentanții PNL și cei de la PSD, conflictul părea că era stins. Câteva săptămâni mai târziu însă, liberalii au schimbat strategia și au folosit arma PSD-ului împotriva lor după ce prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat că o creștere de 10%, așa cum au cerut social-democrații, este prea mică și că ea ar trebui să fie cel puțin 15%.

În cele din urmă tensiunile au fost reaprinse chiar de către președintele Klaus Iohannis, care pe 20 octombrie a dat semnalul pentru o creștere a pensiilor de cel puțin 15%, precizând că majorarea lor ar trebui să țină cont de inflație. La nicio zi distanță, premierul Nicolae Ciucă a uitat de prudența cu care a tratat acest subiect și a fost de acord cu propunerea lui Iohannis, spre iritarea celor din PSD.

Neînțelegeri privind procentele

De la poziția președintelui, liberalii au dat semnale în spațiul public că nu vor să dea înapoi de la acest procent, în timp ce PSD mizează în continuare pe o creștere de 10-11%. Secretarul general al PSD Paul Stănescu i-a acuzat pe liberali că dau dovadă de populism atunci când cer 15%. În mod ironic, și PNL i-a acuzat pe social-democrați de populism când aceștia au venit prima oară cu propunerea de 10%.

„Eu voi face o recomandare sinceră și de bun-simț colegilor de guvernare liberali: să nu intrăm pe tărâmul mocirlos al populismului. Să ne comportăm rațional ca să avem resurse și pentru alte categorii sociale și profesionale. Trebuie să fim cinstiți și aproape de toți românii“, a afirmat Paul Stănescu. De cealaltă parte, unii dintre liberali precum fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Muncii Raluca Turcan susțin că ar exista bani și pentru o mărire de inclusiv 25% a pensiilor.

Conflictul dintre cele două partide a degenerat după ce liderul PSD Marcel Ciolacu l-a ironizat în urmă cu o săptămână pe Rareș Bogdan, asupra căruia s-a referit cu apelativul „nea Ion de la raion”. Câteva zile mai târziu liberalul l-a atacat pe Ciolacu, afirmând despre acesta că este necitit.

„Nu am suportat atât de multe jigniri cred că de trei ani de zile, niciodată. De o săptămână, probabil din cauza scăderii în sondaje, nu îmi dau seama, pur şi simplu suntem sub o adevărată tiradă zi de zi (...) Am avut războaie publice şi m-am luptat cu personaje mult mai cultivate ca Marcel Ciolacu. Probabil Victor Ponta citise cam 1.500 de cărţi în plus faţă de Marcel Ciolacu şi avea ceva mai multă şcoală. Liviu Dragnea era mult mai abil şi mult mai şmecher“, a relatat liberalul într-o intervenție la Digi24.

Pasul înapoi din partea PSD cu privire la mărirea pensiilor se trage din faptul că ministerul Finanțelor, condus de către social-democratul Adrian Câciu, este cel responsabil pentru a pregăti bugetul pentru 2023 și de a găsit astfel bani pentru majorare. Prima proiecție a bugetului era așteptată, conform calendarului, la finalul lunii octombrie.