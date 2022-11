Regulamentul de acces la Sarmizegetusa Regia stârnește controverse: „Ce treabă are îmbrăcămintea cu vizitarea unor bolovani în vârf de pădure?”

Regulamentul de vizitare a Sarmizegetusei Regia a fost actualizat, însă a păstrat mai multe reguli pe care turiștii au obligația să le respecte, chiar dacă unora li se par neobișnuite, arată adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, una dintre „contravențiile” pentru care oaspeții Sarmizegetusei Regia pot primi amenzi între 300 și 600 de lei este așezarea pe iarbă.

Conform regulamentului de vizitare a sitului, întocmit în 2016 și actualizat în acest an, vizitatorii au obligația „să nu se așeze pe sol sau pe alte obiecte, precum scaune, șezlonguri, hamace, saltele etc.”

Unii turiști s-au plâns însă de această restricție, iar din cauza acestui punct în regulamentul de vizitare, monumentul istoric a primit o mulțime de recenzii negative.

„Este un loc inedit, încărcat de energii... de toate felurile, dar atenție la regulamentul de vizitare. Nu poți să te așezi pe iarbă. Agenții de pază te urmăresc îndeaproape”, scrie unul dintre oaspeții locului, într-o recenzie dedicată sitului.

„Chiar nu mă așteptam să nu ai voie să stai jos, pe iarbă, pe proprii nădragi, la o distanță mare de sanctuar. A intervenit firma de pază, că așa sunt ordinele. Felicitări pentru rapiditatea cu care a îndepărtat pericolul”, spune un alt vizitator.

„Cică nu ai voie să stai pe iarbă, dar nimeni nu îți motivează de ce. Doar că așa scrie în regulament și trebuie respectat”, se plânge un alt turist.

„Am îndrăznit să mă așez pe jos pentru a acorda puțină atenție copilului de un an și opt luni, cu intenția de a-l dezbracă de o bluză mai groasă, a mă juca puțin cu el și a-l alăpta. Și ce să vezi, direct a sărit un domn de la pază pe mine spunându-mi că: «Să faceți bine să vă ridicați și să vă așezați în locurile special amenajate». Am întrebat de ce și mi s-a răspuns sec că dacă citeam regulamentul, știam, că nu e voie.

Bun, domnule, nu e voie cu scaune pliante, șezlonguri, paturi, picnic sau mai știu eu ce e specificat în regulamentul care, oricum, are câteva puncte de îți dau cu semnul întrebării: cică să fii îmbrăcat decent - oare ce înțeleg ei prin decent? Și ce treabă are îmbrăcămintea cu vizitarea unor bolovani în vârf de pădure? Înțeleg că la o mănăstire îți cere o fustă lungă, dar aici ce vor? Dar de acolo până la a interzice unei mame sa se ocupe de copilul ei la nivelul solului este cale lungă! Ce îmi este cel mai ciudă e că nu am apucat să încep să alăptez. Probabil domnul ar fi considerat procesul alăptării ca fiind unul indecent”, s-a plâns una dintre vizitatoare.

„Oriunde în lume te duci să vizitezi ceva, te lasă să te așezi pe jos. Nimeni nu îți are treaba. Aici nu! Doar la noi în vârf de munte, se întâmplă asta. Nu ai voie sa iți pui fundul decât pe bănci”, s-a plâns un alt turist.