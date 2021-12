Prima sarcină: sfaturi pentru mămici începătoare

Sarcina aduce o multitudine de schimbări fizice, psihice și emoționale în viața unei femei. De cele mai multe ori aceasta reprezintă o perioadă în care femeile devin din ce în ce mai atente cu organismul lor pentru a se asigura că cel mic se dezvoltă sănătos și armonios. Dacă ești la prima sarcină, este posibil să fii copleșită pe de-o parte de emoțiile și responsabilitatea ce vin odată cu aceasta, iar pe de altă parte de multitudinea de informații și sfaturi. Citește în continuare și află care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ții cont.

Mergi la medicul ginecolog!

După efectuarea testului de sarcină și aflarea veștii că ești însărcinată, este important să mergi la medicul ginecolog în vederea efectuării unui consult amănunțit. Medicul îți va evalua starea de sănătate, îți va recomanda o serie de analize de sânge și va efectua o ecografie abdomino-pelvină și/sau transvaginală pentru a confirma prezența sarcinii. Evaluarea ecografică timpurie a sarcinii este esențială pentru identificarea unei potențiale sarcini extrauterine sau a unor anomalii ale aparatului reproducător.

Acordă atenție greutății corporale!

Creșterea greutății corporale în timpul sarcinii este normală, însă este important ca aceasta să nu fie excesivă sau insuficientă. Luarea excesivă în greutate îți poate mări riscul de a dezvolta diabet gestațional și hipertensiune arterială, în timp ce creșterea insuficientă în greutate poate avea un impact negativ asupra copilului. Concepția conform căreia în timpul sarcinii trebuie să mănânci cât pentru doi este un mit și poate conduce la excese alimentare dăunătoare. Discută cu medicul despre necesarul tău caloric și nutrițional pentru a te asigura că adopți o dietă echilibrată.

Evită sedentarismul!

Activitatea fizică de intensitate ușoară te ajută să menții o greutate corporală sănătoasă pentru tine și pentru copilul tău. Gradul activității fizice pe care o poți efectua în timpul sarcinii depinde și de nivelul tău de fitness anterior. Pentru a evita sedentarismul pe parcursul sarcinii poți face plimbări sau poți participa la ore de aerobic sau yoga concepute special pentru femei însărcinate. Înainte de a începe să faci sport, discută cu medicul tău despre posibilitatea efectuării exercițiilor fizice în timpul sarcinii.

În concluzie, prima sarcină poate fi copleșitoare aducând multe elemente noi în viața ta. Informează-te din surse sigure, documentate științific cu privire la deciziile pe care trebuie să le iei pe parcursul sarcinii și discută cu medicul despre toate nelămuririle tale. Apelează cu încredere la serviciile medicilor din cadrul maternității Polisano din Sibiu! Aceștia au un nivel înalt de pregătire și vor fi alături de tine în fiecare etapă a sarcinii. Echipa medicală are experiență în monitorizarea sarcinilor multiple sau dificile și dispune de aparatură performantă.

