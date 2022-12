Fiica Anei Maria Prodan călcă pe urmele mamei: „Arăt perfect! Modestia e pentru alt gen de oameni!”

Ana Maria Prodan va împlini mâine 50 de ani, pe care i-a sărbătorit în avans printr-o petrecere la care au fost prezenți și cei trei copii ai ei.

Fiica cea mică, Sarah Dumitrescu (22 ani), care joacă baschet la o echipă din California, pare exact genul mamei sale.

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a declarat Sarah Dumitrescu, pentru Click!.

Ana Maria Prodan are două fete din prima căsătorie, cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, alături de care a locuit în America.