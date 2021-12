Șantier naval cu o tradiție de peste 160 de ani, cumpărat de un grup francez. 300 de angajați, ateliere și hale, preluate la pachet

Șanterul Naval ATG din Giurgiu a fost vândut grupului PIRIOU din Franța, compania preluând pe lângă ateliere şi hale şi pe cei 300 de angajaţi ai şantierului.

Tranzacția s-a făcut prin intermediul firmei "PIRIOU ATG ROMANIA", o subsidiară deţinută integral de grup. Șantierul Naval "ATG" este situat în Giurgiu, la 60 km sud de Bucureşti.

Șantierul produce atât ambarcațiuni pentru navigația comercială dar și corpuri de nave pentru transportul de mărfuri de mare adâncime și nave pentru servicii portuare şi sectorul pescuitului.

”Suntem foarte încântaţi şi mândri să integrăm şantierul naval ATG şi cei 300 de angajaţi ai acestuia în Grupul PIRIOU.

Acest şantier naval, cu care am avut ocazia să lucrăm în calitate de subcontractori în ultimii ani, se bucură de o reputaţie excelentă la nivel regional şi european. Prin urmare, ne vom baza pe echipa de management a şantierului, pe care am consolidat-o deja, pentru a continua dezvoltarea şantierului, care are un potenţial extraordinar”, a declarat Vincent Faujour, preşedintele Grupului PIRIOU, potrivit unui comunicat de presă citat de Adevărul.

De ce a fost achiziționat șantierul naval de grupul francez

Compania franceză consideră că achiziţia ATG îi consolidează capacităţile industriale şi oferă mijloacele necesare pentru a s-și atinge obiectivele de a-și dubla activitatea până în 2025.

Șeful companiei a mai precizat că atunci când existau cereri foarte mari, se subcontractau anumite părţi şi/sau corpuri de navă în şantiere navale din Europa de Est, sau în şantiere terţe.

”De acum înainte, vom putea oferi nave 100% PIRIOU clienţilor noştri civili şi/sau militari, atât francezi cât şi străini, nave echipate şi livrate în Concarneau, la un preţ competitiv. Această nouă achizitie este complementară posibilităţilor noastre de construcţii din Vietnam”, a mai spus Vincent Faujour.

Oodată cu achiziţia ATG, numărul angajaţilor grupului PIRIOU a crescut la 1.300, dintre care 550, în Franţa.

Compania PIRIOU este acum stabilit în Asia (Vietnam), în Africa (Nigeria, Algeria, Maroc, Senegal), în Oceanul Indian (Insula Reunion) şi în Europa (Franţa continentală şi România).

Grupul Piriou nu intenţionează să îşi oprească dezvoltarea internaţională în această zonă a construcţiilor de nave.



Situat în Zona Liberă Giurgiu, pe malul românesc al Dunării, visavis de Bulgaria, compania a preluat de asemenea o concesiune în portul Agigea Sud-Constanta, la Marea Neagră.

Şantierul naval din Giurgiu este amplasat pe un teren de 15 hectare cu 30.000 m² de ateliere. Patru hale de asamblare, fiecare cu o lungime de 110 m, sunt conectate printr-o zonă de transfer la platforma de lansare tip "synchrolift", cu o capacitate de andocare lansare nave de 3.000 de tone. Acest "synchrolift" domină un bazin perfect protejat care comunică cu Dunărea. Platforma Şantierul Naval din Giurgiu dispune de cheiuri liniare pentru echipare nave de aproximativ 250 de metri.

Prin ce schimbări a trecut șantierul naval de la Giurgiu în ultimii 160 de ani

Înainte de deschiderea oficială, lângă viitoarea locaţie a Şantierului Naval, a fost lansată prima navă de război a Principatelor Române în data de 2 august în Giurgiu, sub numele de „Romania” în prezenţa lui Alexandru Ioan Cuza, Ministru de Război. Nava a fost cumpărată din Viena de Nicolae Ciocan în anul 1857 şi transformată în navă militară.

Ceremonia oficială de inaugurare a vasului „Stefan cel Mare” a avut loc de asemenea, în Giurgiu la data de 19 februarie 1869, precum şi botezul navei „Fulgeru” care a avut loc la 15 iunie 1874, ceremonie la care a participat Carol I (Regele României).

În 1973, şantierul cunoaşte prima etapă de dezvoltare şi modernizare a echipamentelor şi clădirilor existente. De asemenea s-a investit în crearea de noi facilităţi şi hale, dotate cu toate echipamentele necesare pentru construcţia de nave noi. Platforma pe care este situat şantierul fiind extinsă la 280.000 mp.

De atunci, șantierul naval a trecut printr-o serie de transformări și chiar printr-un declin economic sever, multe fiind influențate de conjucturile politice. Iar o parte din halele unde se construiau odinioară navele au fost folosite de unii investitori ca depozite pentru diverse materiale și produse.

În 1998 noua administrație declara falimentul Şantierului Naval Giurgiu.

Între anii 1999-2000 au mai fost două încercări de a reporni şantierul naval, ambele eşuând. În aprilie 2002 producţia construcţiilor de nave a fost complet oprită pe platforma Şantierului Naval Giurgiu.

În mai 2002, un investitor român cumpără camerele de construcţii montaj, docurile uscate lateral şi sistemul syncrolift de lansare la apă sau andocarea navelor. Şantierul este redenumit Shipyard ATG Giurgiu şi are 100% capital privat românesc.

Din anul 2002 până în prezent, conducerea şantierului a investit peste 7 (şapte) milioane de Euro în echipamente de ultima generaţie şi dezvoltare modernă.