Filmare intimă cu prim-ministra Finlandei, apărută pe internet. Sanna Marin dansează și se îmbrățișează lasciv cu o prietenă VIDEO

Prim-ministra Finlandei, Sanna Marin, a intrat din nou în atenția mass-media după o filmare apărută pe internet în cursul zilei de joi, 18 august.

Sanna Marin este filmată la o petrecere în ipostaze intime alături de prieteni.

Videoclipul a fost difuzat la câteva zile după ce Marin s-a pozat într-o postură cool alături de Janita Autio, fotografa sa oficială.

Noile imagini au relansat valul de critici la adresa prim-ministrei Finlandei, care se bucură de simpatie la nivel mondial datorită aparițiilor sale mondene.

She has previously been criticized for attending too many music festivals spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022