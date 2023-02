Sander Sørsveen Trelvik, un norvegian în vârstă de 21 de ani, medic voluntar în Ucraina, a povestit cum a reușit să supraviețuiască miraculos unui atac demonic al rușilor care atacă localitatea Bahmut.

Sørsveen se află în Ucraina de mai mult timp, alături de conaționalul său Simon Johnsen. Ambii lucrează ca medici voluntari pe ambulanță în cea mai fierbinte linie a războiului declanșat de Rusia.

Pe data de 2 februarie, au răspuns unui apel privitor la civili răniți la periferia Bahmutului în urma bombardamentelor armatei ruse.

"Am auzit că o doamnă în vârstă fusese lovită de artileria rusească", spune tânărul norvegian despre momentul în care a hotărât să intervină, alături de colegul norvegian.

Cei doi au făcut așa cum făcuseră de multe ori înainte: au urcat în ambulanță și s-au îndreptat spre locul accidentului. Apoi rușii au lovit din nou.

Two Norwegian medics Sander Sørsveen Trelvik and Simon Johnsen were injured by the russian shelling in Bakhmut. Hope they get well soon! Foreigners who help Ukraine on the very frontlines deserve extraordinary admiration and gratitude pic.twitter.com/nIThlJQLYc— Olena Halushka (@OlenaHalushka) February 2, 2023

"Când am început să tratăm femeia, au lovit din nou. Am fost aruncat la câțiva metri. Toate hainele mele au luat foc și au început să ardă. Am o mulțime de așchii în mine și mi-am văzut tot corpul în flăcări", povestește tânărul norvegian de pe patul de spital.

Sørsveen Trelvik nu are nicio îndoială că atacul n-a fost un accident.

"Este o tactică mișelească folosită de ruși. Mai întâi bombardează civilii, apoi așteaptă să vină ajutorul și bombardează apoi lucrătorii sanitari", mai spune Sørsveen Trelvik.

Explozia l-a aruncat câțiva metri și l-a făcut să-și piardă cunoștința. Când a reușit să deschidă ochii, un alt șoc l-a lovit.

"I-am văzut pe toți zăcând împrăștiați pe asfalt. Pacienta pe care am încercat s-o salvăm cu câteva clipe mai devreme era acum ruptă în două. Pe tot drumul erau mai multe cadavre.

În mod miraculos, colegul Simon Johnsen a supraviețuit cu mai puține răni. Împreună au căutat adăpost la cea mai apropiată casă.

"Ne-am ridicat și am fugit. Când rușii au văzut că sunt mai mulți supraviețuitori, atacurile au început din nou. Au încercat cu adevărat să ne omoare", afirmă Sander Sørsveen Trelvik, pentru un ziar din Norvegia.

În timp ce fugea, tânărul medic a fost fotografiat. Imaginea lui în zdrențe l-a transformat peste noapte într-un erou în Ucraina. "Toată lumea îmi aduce mâncare la spital", spune acesta.

Un alt medic voluntar, american, a fost ucis în același atac criminal al armatei ruse. Pete Reed a murit la 33 de ani, în timp ce încerca, de asemenea, să salveze civilii atacați intenționat de ruși.