Al zecelea pachet de sancțiuni al UE împotriva Kremlinului. Ursula von der Leyen: ”Strângem şuruburile împotriva Rusiei” VIDEO

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că cel de-al zecelea pachet de sancţiuni pe care blocul european îl va adopta împotriva Rusiei, în valoare totală de 11 miliarde de euro, va viza noi interdicţii comerciale şi controale ale exporturilor de tehnologie, inclusiv pentru fabricarea dronelor, elicopterelor şi rachetelor.

În premieră, Comisia Europeană propune să fie sancţionaţi şi operatori economici iranieni implicaţi în efortul de război al Rusiei din Ucraina. De asemenea, maşina de propagandă a Kremlinului face obiectul unor noi interdicţii în spaţiul european.

"Pentru prima dată, propunem să sancţionăm şi entităţi iraniene, inclusiv cele care au legături cu Gardienii Revoluţiei din Iran", a declarat Von der Leyen referindu-se la trupele de elită ale regimului islamic de la Teheran.

Reprezentanţii celor 27 de ţări ale Uniunii Europene se întâlnesc miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre noul set de sancţiuni împotriva Rusiei, în condiţiile în care săptămâna viitoare invazia rusă în Ucraina intră în cel de-al doilea său an.

"De aproape un an de zile, războiul de agresiune al Rusiei a semănat moarte şi distrugere. Putin nu duce un război brutal doar pe câmpul de luptă, ci îi atacă cu cruzime şi pe civili. Agresorul trebuie să plătească pentru asta. Astăzi, intensificăm presiunea cu un al 10-lea pachet de sancţiuni", a anunţat Ursula von der Leyen.

UE dezbate noi sancţiuni împotriva Moscovei, la un an de la declanşarea invaziei din Ucraina. Cauciucul şi asfaltul ar urma să fie adăugate pe lista de importuri interzise din RusiaCITEȘTE ȘI UE dezbate noi sancţiuni împotriva Moscovei, la un an de la declanşarea invaziei din Ucraina. Cauciucul şi asfaltul ar urma să fie adăugate pe lista de importuri interzise din Rusia

Preşedinta Comisiei Europene a precizat că propunerile de interdicţii de export pe care le face vor provoca Moscovei pierderi de peste 11 miliarde de euro, privând economia rusă de tehnologie esenţială şi bunuri industriale.

"Pentru un impact maxim, vizăm multe bunuri industriale de care Rusia are nevoie şi pe care nu le poate obţine decât prin intermediul unor ţări terţe. Bunuri vitale, cum ar fi produse electronice, vehicule specializate, piese de maşini, piese de schimb pentru camioane şi motoare cu reacţie. Şi vizăm bunuri pentru sectorul construcţiilor care pot fi direcţionate către armata rusă, cum ar fi antene sau macarale", a detaliat preşedinta Comisiei Europene.

"În al doilea rând, vom restrânge şi mai mult exportul de bunuri cu dublă utilizare şi bunuri de tehnologie avansată. Propunem controale pentru 47 de noi componente electronice care pot fi utilizate în sistemele de armament ruseşti - inclusiv drone, rachete, elicoptere - şi asupra unor materiale specifice din pământuri rare şi camere termice. Prin aceasta, am interzis toate produsele tehnologice care se găsesc pe câmpul de luptă. Şi ne vom asigura că nu vor găsi alte căi de a ajunge acolo. Acesta este motivul pentru care, pentru prima dată, adăugăm entităţi din ţări terţe la sancţiunile Rusiei privind bunurile cu dublă utilizare”, a arătat Ursula von der Leyen.

Ea a menţionat în context că miliţia ideologică a regimului de la Teheran, Gărzile Revoluţionare, a furnizat Rusiei drone Shahed pentru a ataca infrastructura civilă din Ucraina. „Prin urmare, adăugăm acum şapte entităţi iraniene la regimul nostru (de sancţiuni care vizează produse cu dublă utilizare). Acestea se află acum sub o interdicţie totală de a vinde produse sensibile către Rusia. Şi suntem pregătiţi să menţionăm şi alte entităţi iraniene şi din alte ţări terţe care furnizează tehnologie sensibilă Rusiei. Acest lucru ar trebui să acţioneze ca un factor puternic de descurajare pentru alte companii şi comercianţi internaţionali”, a punctat şefa Comisiei Europene.

MAŞINA DE PROPAGANDĂ A RUSIEI, VIZATĂ DE NOI SANCŢIUNI

Un al treilea set de interdicţii din noul pachet de sancţiuni se referă la maşina de propagandă a Rusiei. "Putin duce un război şi în spaţiul public, cu o armată de propagandişti şi reţele de dezinformare. Aceştia răspândesc minciuni toxice pentru a ne polariza societăţile. Prin urmare, propunem să punem pe listă noi propagandişti ai lui Putin, precum şi comandanţi militari şi politici”, a declarat von der Leyen.

Pe de altă parte, ea a subliniat că este nevoie ca Uniunea Europeană să se asigure că sancţiunile sunt aplicate cu stricteţe şi de aceea, în noul pachet sunt introduse noi măsuri pentru a preveni eludarea regimului sancţiunilor. "Vom urmări oligarhii care încearcă să îşi ascundă sau să îşi vândă activele pentru a scăpa de sancţiuni. Şi, împreună cu statele membre, vom crea o imagine de ansamblu a tuturor activelor îngheţate ale Băncii Centrale ruseşti deţinute în UE. Trebuie să ştim unde se află acestea şi cât valorează. Acest lucru este crucial având în vedere posibila utilizare a activelor publice ruseşti pentru a finanţa reconstrucţia în Ucraina”, a arătat Ursula von der Leyen.

Ea a mai spus că Bruxelles-ul îl va delega pe trimisul special David O'Sullivan să ia legătura cu ţările terţe, pentru a asigura aplicarea strictă a sancţiunilor şi pentru a preveni eludarea.

"Săptămâna viitoare, vom organiza un forum al coordonatorilor de sancţiuni, care va reuni partenerii noştri internaţionali şi statele membre, pentru a consolida eforturile de punere în aplicare", a anunţat ea.

The European Commission proposes to ban the supply of electronics to Russia necessary for the production of drones and helicopters. pic.twitter.com/eKaQIIWiU7— NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2023