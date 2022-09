ANAF are acces la datele Registrului Auto Român FOTO arhivă ziare.com

Preşedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heiuş, a anunțat vineri, 9 septembrie, că agenția are acces, din august, la datele Registrului Auto Român despre samsarii de maşini care încearcă să vândă autoturisme fără să plătească taxe.

Potrivit acestuia, sunt persoane fizice care aduc zeci de maşini, ”poate sute de maşini într-un an”.

Ads

”Ni se pun la dispoziţie datele pe care le au ei (Registrul Auto Român - RAR - n.r) şi de acolo noi extragem şi vedem cine are un rulaj foarte mare de maşini care sunt vândute, vedem la ce preţ sunt vândute. Iar mecanismul era relativ simplu: te duci şi cumperi pe achiziţie intracomunitară, ca să eludezi plata TVA vii şi o înregistrezi la o factură mai mică în România şi atunci nu plăteşti TVA, sau mai nou şi-au deschis firme în Bulgaria încercând cumva să evite Fiscul din România. Sunt şi persoane fizice care aduc zeci de maşini, poate sute de maşini într-un an, evită să plătească, dar care obţin venituri din această activitate. Şi acum având acest protocol noi vedem dacă apare pe numele lui Popescu Gheorghe că a dus 60 de maşini într-un an. Nu poţi să aduci şi să vinzi 60 de maşini că nu îţi place ţie. Poţi să îţi cumperi o maşină, să nu fi mulţumit de ea, sau vrei să o vinzi sau ceva. Una, două, dar când vinzi 60, de fapt tu să nu ai niciun venit e clar că acolo e o activitate care nu este în regulă. Iar cei care merg pe societăţi comerciale, tendinţa lor e de a găsi tot felul de tertipuri pentru a nu plăti TVA”, a explicat Lucian Ovidiu Heiuş.

Ads

Conform instituţiei, activitatea configurată în baza protocolului încheiat între ANAF şi RAR nr. 1039 din data de 2 martie 2022, prin care RAR şi-a asumat colectarea informaţiilor despre facturi şi transmiterea acestora către ANAF, s-a realizat efectiv de la data de 2 august 2022.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat, cu sprijinul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare - CNIF, procesul de dezvoltare a aplicaţiei informatice de gestionare a acestor date, în prezent fiind finalizată vizualizarea datelor şi criteriile de selecţie, iar modulul de posibilitate editare fiind în curs de testare. Urmează a fi implementat în decursul următoarei săptămâni, modulul de gestionare a listelor.

În această primă lună, personalul angrenat în această activitate, 4 inspectori şi şeful de serviciu, s-a concentrat asupra identificării următoarelor:persoane juridice române care prezintă risc fiscal; societăţi deschise de persoane fizice române în alte state pentru a evita plata TVA.

Ads

Conform ANAF, au fost astfel identificate 15 societăţi cu achiziţii intracomunitare de 53 milioane lei, cu risc de neplata TVA. Au fost dispuse 2 măsuri asiguratorii în sumă de 1,856 milioane de lei, o amendă de 20.000 lei şi au fost indisponibilizate 2 autovehicule la sediul unui transportator.

În ceea ce priveşte societăţile deschise de persoane fizice române în alte state pentru a evita plata TVA, pentru identificare au fost analizaţi furnizorii pentru aproximativ 2.000 de autovehicule, în urma cărora s-au făcut demersuri de cooperare externă (SCAC sau mesaje în baza acordului cu Bulgaria) pentru un număr de: 22 societăţi din Bulgaria. S-au primit date pentru 12 dintre acestea, valoarea achiziţiilor intracomunitare fiind de 27,619 milioane de euro, estimat un prejudiciu pe teritoriul României de peste 5,25 milioane de euro. Pentru 7 societăţi deja s-au iniţiat demersuri pentru verificare, urmând a se realiza procedurile de înregistrare din oficiu pe teritoriul României.

De asemenea, s-au demersuri pentru 14 societăţi din Slovacia, una din Germania, una din Italia şi 4 din Ungaria pentru care s-au iniţiat verificări SCAC şi un warning Eurofisc.

Ads

Concomitent, în decurs de 10 zile, au fost identificate 14 autovehicule noi, vechime până în 6 luni sau mai puţin de 6000 km, achiziţionate de persoane fizice fără depunerea decontului special de taxă şi care au o valoare de 644.078 euro. Conform ANAF, se vor analiza datele la zi, pentru acestea urmând ca după data de 25 septembrie a fi demarate acţiuni de verificare documentară pentru impunerea TVA.

Instituţia precizează că volumul zilnic de date este între 1.300-1.800 de autovehicule. Au mai fost identificate situaţii de vehicule cu preţuri de achiziţie subevaluate, de exemplu auto de 50.000 euro contractat cu 1.000 euro, persoane fizice împuternicite de alte persoane fizice, între 50-100 de auto/lună, care aparent nu îşi înregistrează veniturile, precum şi de multe documente aparent false, contracte cu date de identificare furnizor indescifrabile, societăţi externe cu coduri de TVA invalide etc