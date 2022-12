Viață pentru 850 de copii cu boli grave! Donează și tu fără să scoți un ban din buzunar!

Peste 100.000 de oameni simpli, dar și sute de companii au salvat de-a lungul timpului viețile unor copii fără speranță. Fie că au donat 1 euro printr-un SMS sau 185.000 de euro prin sponsorizări ori prin redirecționarea impozitului pe profit, donațiile au făcut minuni!

Nicoleta este o adolescentă plină de energie, pasionată de patinaj, dar mai presus de orice tânăra este preocupată de binele celor din jurul său. La cei 15 ani ai săi a decis că vrea să devină medic oncolog. Anul acesta a intrat la liceul sanitar din Botoșani și drumul său abia acum începe. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără DONAȚIILE CARE REDAU VIAȚĂ. În urmă cu patru ani, Nicoleta primea un diagnostic crunt: cancer la vezica urinară, iar planurile vieții păreau să se oprească aici.

"Am simțit că mă înghite pământul! Eram într-o situație fără ieșire. Cu ajutorul Asociației Salvează o Inimă am ajuns însă la tratament în Turcia, deși noi nu aveam încă banii necesari procedurilor de urgență de care avea nevoie Nicoleta. Vlad Plăcintă a garantat practic pentru copilul meu, s-a angajat în fața conducerii spitalului că va strânge printr-o campanie umanitară cei 123.000 de euro necesari pentru începerea tratamentului astfel încât fetița mea de numai 11 ani, la vremea aceea, să aibă o șansă la viață. Dacă oamenii nu donau, Nicoleta nu ar mai fi fost astăzi lângă mine. Donația, oricât de mică ar fi, pentru cel în cauză înseamnă enorm. Puțin cu puțin se face mult. Donația înseamnă viață," ne-a povestit Paula Borhan, mama Nicoletei.

Până la finalul tratamentului costurile s-au triplat, dar terapia salvatoare a continuat datorită oamenilor simpli și a companiilor care au ales să facă donații lunare către Asociația Salvează o Inimă ori să redirecționeze impozitul pe profit/venit în scop umanitar.

"Totul este transparent. Fiecare donator se vede pe site, vede cât a donat și unde au ajuns banii lui. Vreau să vă spun că în cazul Nicoletei, chiar și rudele, colegii de școală, prietenii apropiați ori simple cunoștințe care au vrut să ajute nu ne-au dat nouă banii în mână, ci au donat tot prin intermediul asociației.

În plus, în situații limită, ca aceasta prin care noi am trecut, sunt momente când nu poți gestiona și problemele emoționale și pe cele administrative și să te mai ocupi personal și de o strângere de fonduri – lăsând la o parte că nu știi cum să faci asta, la cine să apelezi, cum să procedezi. Noi am avut parte de sprijinul asociației de la început până în prezent. Asociația a demarat campania, a strâns banii, a făcut plățile. Iar când vorbesc de transparență nu mă refer doar la credibilitatea celor de la Salvează o Inimă, ci și la noi ca familie.

Noi, la rândul nostru, am fost transparenți, adică am postat regulat informații despre starea de sănătate a copilului nostru, ce tratamente a făcut, cât a costat fiecare. În zilele mai liniștite pentru Nicoleta urcam pe site ori pe rețelele de socializare poze, uneori și filmulețe în care povesteam despre ceea ce ni se întâmplă. Uneori este greu să-ți expui suferința în fața oamenilor, dar pentru că aceștia ți-au dat o sumă de bani, cât de mică, noi am simțit ca pe o datorie să le arătăm cum i-am cheltuit", ne-a povestit Paula Borhan, mama Nicoletei.

Tu ce alegi să faci cu impozitul pe profit/venit? Îl lași statului sau salvezi viața unui copil?

Eduard avea numai 3 ani când a fost diagnosticat cu neuroblastom. Medicii i-au descoperit o tumoră de 15 cm pe unul dintre rinichi. După câteva ședințe de chimioterapie, dimensiunile tumorii s-au redus, dar nici doctorii de la Târgu Mureș, unde locuiește familia micuțului, nici cei din Cluj nu și-au asumat riscurile unei operații. O clinică din Franța și-a exprimat disponibilitatea de a-l primi și trata pe Eduard, însă costurile erau uriașe: 350.000 euro.

"Când am aflat că viața copilului nostru depinde de o sumă atât de mare de bani, ne-am simțit total neputincioși și ne-a cuprins un sentiment profund de frustrare. De unde să strângem atâția bani? Era peste puterile noastre. Însă a trebuit să ne mobilizam repede, pentru că nu era timp de pierdut. Am cerut ajutorul domnului Vlad Plăcintă, ale cărui acte de caritate le cunoșteam din mediul online, iar Asociației Salvează o Inimă a fost lângă familia noastră în cele mai grele momente. Fără ajutorul oamenilor simpli și fără donații din partea unor companii impresionate de chinul prin care trecea copilul nostru, Eduard nu ar fi fost astăzi lângă noi."

Salvează o Inimă – o comunitate cu un singur țel: VIAȚA!

"A fost o perioadă foarte dificilă! Un an și 7 luni în care a trecut prin tratamente dure, urmate de reacțiile lor adverse, operații. Un an și 7 luni în care spitalul i-a fost casă și echipa medicală scut de siguranță, dar împreună am învins. E minunat sentimentul pe care îl ai atunci când știi că poți contribui la salvarea unei vieți. Când știi că poți să redai speranța unor oameni care nu mai vedeau nicio cale de scăpare. După experiența avută, ne-am implicat și noi mai mult în sprijinirea cazurilor Asociației Salvează o Inimă prin ajutor financiar și moral", ne-a mărturisit Raluca Oprea, mama lui Eduard.

Datorită DONAȚIILOR CARE REDAU VIAȚĂ, anul acesta Eduard va petrece Crăciunul acasă alături de părinți și de surioara lui care urmează să se nască în aproximativ două săptămâni.

500.000 de euro - prețul pus pe viața unui bebeluș de numai un an și jumătate

Este povestea dramatică a familiei Bârlea din Cluj. În loc să se bucure de sosirea primului lor copil, Andreea și Ștefan au început o luptă contra cronometru pentru viața micuțului Fabian diagnosticat cu neuroblastom, gradul 4, cea mai agresivă formă a bolii, cu metastaze osoase, la coloană și cutia craniană. Au urmat ședințe de chimioterapie, un transplant de celule stem, două operații, radioterapie și imunoterapie. Intervenții chirurgicale și proceduri extrem de costisitoare, toate efectuate într-un spital din Franța. Nimic nu ar fi fost posibil fără DONAȚII CARE REDAU VIAȚĂ.

"Toată această campanie a fost rezultatul unui efort unanim, o coordonare incredibilă a familiei, prietenilor, a Asociației Salvează o Inimă și a miilor de oameni care nici nu ne cunosc personal. A contat enorm implicarea oamenilor. Am văzut o unitate, o solidaritate incredibilă și puțin șocantă pentru noi. Am văzut că oamenii pot fi realmente buni și uniți. Nu avem cuvinte să mulțumim tuturor celor care au contribuit, atât financiar, cât și cu sfaturi și vorbe bune, de la cei care s-au ocupat de campania de strângere de fonduri, gestionarea comunicării pe rețele sociale și în mass media, până la vecini, prieteni, foști colegi de liceu, de facultate, de job, rude mai apropiate ori mai îndepărtate. Donațiile l-au salvat pe Fabian. Nu aveam cum să achităm singuri toate cheltuielile", ne-a mărturisit Ștefan Bârlea.

În final, în contul lui Fabian s-au strâns chiar mai mulți bani decât avea nevoie micuțul pentru tratamente. Părinții au decis ca banii să fie păstrați până când cel mic va fi considerat complet în afara oricărui pericol, apoi întreaga sumă va fi donată către alți copii aflați în grija Asociației Salvează o Inimă.

"Vrei să te alături și tu oamenilor care ajută, dar îți dă bătăi de cap birocrația ori lipsa de timp? Pe site-ul Asociației Salvează o Inimă totul este automatizat. Ai un SRL ori un PFA? Poți să faci bine fără să scoți niciun leu din buzunar. 20% din impozitul pe profit ori pe venit poate fi redirecționat către Salvează o Inimă. Tu ce alegi să faci cu impozitul pe care oricum trebuie să îl achiți? Îl lași statului sau salvezi viața unui copil? De-a lungul timpului am salvat viața a peste 850 de micuți, grație a peste 100.000 de oameni și companii care au înțeles că orice sumă donată poate face diferența între viață și moarte. Împreună am strâns mai bine de 16.000.000 de euro, bani care au ajuns la clinicile și spitalele din țară și străinătate, unde copiii au fost operați și au beneficiat de tratamente și recuperare la standarde înalte. Orice donație a contat, fie că au fost 2 euro printr-un SMS, fie că au fost 5.000 de euro prin card sau peste 185.000 de euro prin sponsorizări. Nu e musai să ne credeți! Convinge-te singur! Intră pe site-ul www.salveazaoinima.ro, caută detalii despre noi în miile de apariții media și donează oricât unuia dintre cazurile de care ne ocupăm", Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă.