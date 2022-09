Un tânăr de 17 ani luptă de cinci ani cu cancerul! Părinții au vândut deja tot ce aveau pentru a-i reda șansa la viață

Mihail, un tânăr de numai 17 ani din Alexandria, Teleorman, e pregătit să lupte din nou cu cancerul. A câștigat deja două bătălii – prima la 12 ani, a doua la 14 ani. După 5 ani petrecuți prin spitale, Mihail are însă din nou nevoie de ajutor. După ce părinții au cheltuit aproape tot ce aveau pe tratamentele și intervențiile anterioare, ba chiar și-au vândut și casa pentru a face rost de bani, astăzi se văd nevoiți să ceară ajutorul semenilor.

Ads

„Povestea lui Mihail este extrem de tristă. La 12 ani ne-a spus că îl doare piciorul foarte tare. Inițial am crezut că s-a lovit. Dar n-a fost așa. Am făcut un CT la Spitalul Grigore Alexandrescu și a fost suspectat de tumoare. Am cerut o a doua opinie la Bagdasar Arseni. Ni s-a spus că are osul fisurat și l-au pus în gips. După două saptamâni, când i-au dat gipsul jos au descoperit că îi apăruse o malformație suspectă. Pentru că nimeni nu ne spunea exact ce se întâmplă am decis să plecăm în Turcia, unde a fost diagnosticat cu Osteosarcom - cancer osos,” ne-a povestit tatăl lui Mihail.

A fost nevoie de mai multe ședințe de chimioterapie ca tumora să scadă în dimensiune și să poate fi operată.

„Au fost costul enorm de mari, de peste 250.000 de euro, pentru că a trebuit să îi pună și proteză, ca să poată merge. Am vândut casa, ne-am împrumutat pe la rude și la prieteni și nici până în ziua de azi nu am reușit să plătim datoriile.”

Ads

Intervenția a decurs bine, iar Mihail se bucura din nou de copilărie cum o făcuse până atunci, doar că un an mai târziu boala a recidivat. Chiar înainte de pandemie, Mihail a început să acuze dureri la mâna stângă, iar diagnosticul a fost același: Osteosarcom.

„Atunci am apelat la Asociația Salvează o Inimă. Eram depășiți total de situație! Nu mai aveam posibilitatea financiară să ne ajutăm copilul să trăiască! Vlad Plăcintă este un om cu o inimă de aur! Ne-a ajutat nu doar cu strângerea de fonduri pentru operație, ci și cu sprijin moral și încurajări, iar Mihail a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală!”

Familia Petrache a fost însă mult prea încercată. La nici doi ani după ce Mihail a fost declarat sănătos, boala a lovit din nou.

„Mihail nu se simte deloc bine de o săptămână, are dureri abdominale și stări de greață, abdomen întărit, nu mai poate mânca sau bea, nu mai urinează normal,” ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi mama adolescentului.

Ads

„Vă mărturisesc sincer că în această activitate cel mai greu este să îl asculți cu răbdare pe cel de lângă tine, să îl înțelegi, să îi ștergi lacrimile și să îi dai speranță și încredere că mâine va fi mai bine. Părinții îți pun nădejdea în noi, că vor avea cei 40.000 de euro necesari pentru a putea continua tratamentul pentru copilul lor. Dar din păcate unele situații ne depășesc atât din punct de vedere financiar, cat și al stării de sănătate al copilului. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” îl poate ajuta pe acest tânăr să aibă un nou început, o viață lipsită de durere și de teama constantă că orice an poate fi ultimul. Suma e irelevantă când solidaritatea e maximă. Doar împreună îl putem salva pe Mihail!” Vlad Plăcintă, președinte Salvează o inimă!

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZA O INIMA” Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Petrache) al copilului pentru care faceți donația!