Mesajul unui turist pentru salvatorii săi, după ce a căzut într-o râpă din Bucegi: ”Am fost inconştient, arogant şi iresponsabil”

Salvamontiştii din Buşteni au publicat joi seară, 3 noiembrie, un mesaj de recunoștință primit de la un bărbat pe care l-au salvat recent, subliniind că ”mulți alții ar putea să învețe din greșeala lui”.

Bărbatul a avut nevoie de ajutorul salvamontiştilor după ce s-a aventurat cu soţia şi copilul pe munte şi a căzut într-o râpă, într-o zonă extrem de periculoasă.

Ads

În mesajul transmis, el recunoaşte că a fost ”inconştient, arogant şi iresponsabil” și afirmă că şi-a învăţat lecţia.

”Salut. Am fost salvat de voi în acșiunea de la Jepii mici. Vă mulțumesc nespus pentru efortul extrem depus. Intervenția voastră a făcut posibil ca eu să fiu astăzi acasă lângă familia mea. Am fost inconștient arogant și iresponsabil. Am învățat o lecție dură în acea zi și cu siguranță nu voi mai repeta greșelile făcute. Vă datorez mai mult decât vă voi putea recompensa eu vreodată.

Onoare și respect vouă, salvatori de viață și de imposibil”, le-a scris Bogdan salvamontiștilor.

Bărbatul nu avea echipament corespunzător și nu cunoștea traseul

Salvamontiştii din staţiunea Buşteni au intervenit, vineri seară, în sprijinul unui bărbat care a alunecat de pe o potecă din Bucegi şi a căzut într-o râpă, proptindu-se de un copac, cu riscul de a cădea mai departe în prăpastie.

Ads

”Fără echipament, fără antrenament şi fără să cunoască traseul, acesta a început să urce pe munte cu soţia şi copilul, cu toate că era foarte târziu. În prima parte a traseului, bărbatul a alunecat şi a căzut din potecă mai bine de 10 metri. Printr-o minune, s-a oprit pe o pantă foarte înclinată, deaspra unei săritori de peste 20 de metri, de unde, de-a lungul anilor, nu a scăpat nimeni cu viaţă”, au anunțat salvatorii pe Facebook, vineri seară.

Ei au reuşit să-l recupereze la timp pe bărbat.