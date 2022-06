Ce saltea sa cumperi pentru durerile de spate?

Somnul este un moment cheie pentru recuperarea organismului la sfarsitul zilei. Din pacate, durerile de spate superioare si inferioare pot afecta negativ calitatea somnului. Folosirea unei saltele care nu ofera suport adecvat poate agrava problema si poate duce la noi dureri in timpul somnului, afectand calitatea acestuia. Cea mai buna saltea este una care sustine coloana vertebrala si asigura o aliniere uniforma. Acest lucru amelioreaza durerile de spate si ajuta la asigurarea unui somn mai profund si mai sanatos.

Indiferent daca ai dureri de spate din cauza unei rani, a unei interventii chirurgicale sau a altor motive, poate fi o greutate totala - aceasta durere te poate tine treaz toata noaptea. O modalitate de a reduce durerile de spate este de a-ti imbunatati salteaua. Ar trebui sa alegi saltele de pat de calitate. Dar s-ar putea sa te intrebi, de unde incepi?

Cum sa gasesti o saltea de calitate pentru durerile de spate?

Exista cateva elemente de baza despre cumpararea unei saltele pe care toata lumea ar trebui sa le cunoasca, mai ales daca ai de-a face cu dureri de spate.

Fermitate

Desi cu siguranta iti vei dori ceva mai ferm decat moale, exact cat de ferma ar trebui sa fie salteaua, este un lucru determinat de greutatea corpului tau. Cu cat greutatea corporala este mai mare, cu atat este posibil sa ai nevoie de o saltea mai ferma, desi depinde cu adevarat de individ, deoarece preferintele de somn difera de la persoana la persoana. Daca ai dureri de spate, influenteaza si ce fel de fermitate ar trebui sa cauti. Daca nu te trezesti cu dureri de spate si iti place o experienta mai moale, poti probabil sa scapi cu o saltea mai putin ferma.Daca ai de-a face cu dureri de spate superioare, ai nevoie de o saltea de fermitate medie, deoarece aceasta ofera cel mai bun sprijin pentru spate si este eficienta pentru reducerea durerii.

Pozitia de dormit

Modul in care dormi determina zonele pe care pui cea mai mare presiune. Daca dormi pe spate, s-ar putea sa preferi o saltea care atenueaza punctele de presiune din zona lombara si probabil ar fi indicat sa iei in considerare saltelele de fermitate medie, deoarece acestea ofera adesea un bun sprijin pentru coloana vertebrala. Persoanele care dorm pe stomac exercita presiune asupra gatului, in plus fata de zona lombara, asa ca ar putea prefera o saltea ferma, deoarece este ideala pentru sustinerea coloanei vertebrale si ajuta la atenuarea tensiunii gatului.

Materiale

Nu exista un raspuns unic pentru care material este cel mai bun pentru durerile de spate. Spuma cu memorie este ideala, dar numai atunci cand este sustinuta de un miez ferm sau mediu ferm. O saltea realizata exclusiv din spuma cu memorie tinde sa se deformeze si sa creasca presiunea in zonele sensibile. Si nu exclude arcurile, chiar daca par de moda veche! Bobinele lor metalice robuste pot fi o sursa buna de sprijin, iar atunci cand sunt asociate cu un strat de spuma, pot fi complet confortabile.

Iata 7 recomandari de saltele pentru cei care se confrunta cu durerile de spate

1. Saltea Superortopedica Lux ROMA. Este salteaua ideala atunci cand te confrunti deseori cu dureri de spate sau vrei sa le previ. Are o structura pe arcuri, intre fiecare rand de arcuri fiind introdusa spuma poliuretanica, oferind o fermitate tare. Salteaua este supusa unui tratament antialergenic pentru a te putea bucura de un somn sanatos.

2. Saltea superortopedica Tulip. Face parte din categoria saltelelor cu arcuri, superortopedice. Asigura o pozitie corecta a coloanei vertebrale pe intreg parcursul somnului. Este formata dintr-o plasa de arcuri de o rezistenta marita, ce asigura o fermitate tare saltelei. Suprafetele sunt acoperite cu un strat dur de vata siliconica cu densitate marita si un strat de spuma poliuretanica standard. Aerisirea este asigurata de banda laterala SpaceAir.

3. Saltea Memory Foam PARIS. Este fabricata exclusiv din spuma cu memorie, material visco-elastic din poliuretan, ce asigura dispersarea uniforma a punctelor de presiune si o absorbtie a socurilor de pana la 97%. Ofera un confort ergonomic si ortopedic sporit, fiind ideala pentru suportul complet al coloanei vertebrale. Fiind acoperita cu o husa din material Silvercare cu fibre de argint, atrage ionii incarcati pozitiv catre cei incarcati negativ, ajutand astfel la reducerea nivelului bacteriilor. Previne aparitia mucegaiului si a mirosurilor neplacute provocate de diverse bacterii.

4. Saltea Venetia Superortopedica Lux Flexa. Este fix salteaua de care ai nevoie in cazul durerilor de spate. Fiind confectionata dintr-o plasa de arcuri tip Bonell, acoperita cu doua straturi de plasa dura peste care sunt adaugate alte doua straturi de spuma poliuretanica, face ca aceasta saltea sa iti oferte exact acea fermitate tare de care ai nevoie. In plus, are doua fete pentru anotimpul rece si cel cald, satisfacand toate nevoile unui somn odihnitor.

5. Saltea Lux Memory Piemond cu topper. Aceasta saltea este de o calitate superioara, cu o structura pe arcuri, avand introdusa spuma poliuretanica la fiecare rand de arcuri, marind rigiditatea saltelei. Stratul de spuma cu memorie este de o calitate superioara cu o densitate mare ce asigura o uniformitate a punctelor de presiune. Este in special adresata persoanelor ce au probleme cu durerile de spate sau vor sa previna aparitia acestora.

6. Saltea Mercur Comfort Flex Plus. Este o saltea facuta exclusiv din spuma poliuretanica, ce creaza o senzatie aparte de odihna progresiva. Nucleul este format dintr-o spuma speciala High Resilience ce ofera o rezistenta sporita. Salteaua este protejata de o husa cu aloe vera, tratata impotriva acarienilor.

7. Saltea Jupiter Memory One. Structura speciala tip sandwich a saltelei, formata din spuma poliuretanica standard si un strat de spuma cu memorie, ofera un confort ridicat deoarece limiteaza tensiunea exercitata asupra corpului si sustine coloana vertebrala in pozitia sa naturala.

Toate saltelele de mai sus pot fi achizitionate din magazin online de saltele Drimus.

La sfarsitul zilei, o saltea noua nu va va rezolva in totalitate durerile de spate. Mai mult decat orice, este vorba despre o schimbare a stilului de viata in care combini acesti factori diferiti pentru a crea un plan specific nevoilor tale. Ca intotdeauna, orice decizie majora de viata ar trebui luata in consultare cu un profesionist medical. Informatiile furnizate in acest ghid sunt doar informative.