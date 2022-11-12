”Tornada” e vedeta Arabiei Saudite la Campionatul Mondial. Lotul complet

Autor: Teodor Serban
Acum 1 ora 326 citiri
”Tornada” e vedeta Arabiei Saudite la Campionatul Mondial. Lotul complet
Salem al-Dawsari

Francezul Hervé Renard, selecţionerul Arabiei Saudite, a oficializat, vineri, lista de 26 de jucători pentru Cupa Mondială FIFA (20 noiembrie – 18 decembrie).

Arabia Saudită este condusă de jucătorul său vedetă, Salem al-Dawsari, supranumit „Tornada”, care va participa la a doua sa Cupă Mondială după cea din 2018, din Rusia.

Hervé Renard se află la conducerea saudiţilor din 2019.

Arabia Saudită se află în Grupa C cu Argentina, pe care o întâlneşte la 22 noiembrie, Polonia (26 noiembrie) şi Mexic (30 noiembrie).

Lotul Arabiei Saudite:

Portari: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly)

Fundaşi: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

Mijocaşi: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Atacanţi: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Scrie pe Ziare.Com
Citește și:
Cine este singurul parlamentar sancționat în 2022 în ciuda scandalurilor fără sfârșit și a noului regulament
Cine este singurul parlamentar sancționat în 2022 în ciuda scandalurilor fără sfârșit și a noului regulament
Primarul Nicușor Dan anunță construirea unui Centru de Excelenţă în Oncopediatrie. Investiția depășește 300 de milioane de lei
Primarul Nicușor Dan anunță construirea unui Centru de Excelenţă în Oncopediatrie. Investiția depășește 300 de milioane de lei
Reacția nebună a comentatorului englez la torpila reușită de Bianca Bazaliu, care a adus victoria României în meciul cu Spania VIDEO
Reacția nebună a comentatorului englez la torpila reușită de Bianca Bazaliu, care a adus victoria României în meciul cu Spania VIDEO
Ilie Năstase își acuză soția că a fugit de acasă cu două milioane de euro! Răspunsul Ioanei pentru fostul tenismen
Ilie Năstase își acuză soția că a fugit de acasă cu două milioane de euro! Răspunsul Ioanei pentru fostul tenismen
#Salem al Dawsari, #tornada, #Campionatul Mondial, #Arabia Saudita , #stiri fotbal
Sursa: NEWS.RO
Parteneri Ziare.Com
"De necrezut!" / "Ce moment!" Ce au postat cei de la EHF dupa golul marcat de Bianca Bazaliu in ultima secunda
"De necrezut!" / "Ce moment!" Ce au postat cei de la EHF dupa golul marcat de Bianca Bazaliu in ultima secunda
OUT de la FCSB. Becali a renuntat la cel mai bun fotbalist dintr-un motiv incredibil. Decizie socanta a patronului ros-albastrilor
OUT de la FCSB. Becali a renuntat la cel mai bun fotbalist dintr-un motiv incredibil. Decizie socanta a patronului ros-albastrilor
Cum se califica Romania in semifinalele EURO 2022, dupa victoria de senzatie cu Spania + Imagini memorabile
Cum se califica Romania in semifinalele EURO 2022, dupa victoria de senzatie cu Spania + Imagini memorabile
Inapoi
Comentarii
Font
wimbledonBianca Abazaliuflorentin peraIlie NastasectpCosmin Matei
Roland Garros 2022Universitatea CraiovaFCSBMircea LucescuDumitru DragomirReal MadridFotbalChampions LeagueEuropa LeagueWorld CupCampionate europeneTransferuriTenisHandbalFormula 1Sporturi
Razvan LucescuLaurentiu ReghecampfSimona HalepSorana CirsteaIanis HagiGica HagiRafael NadalRoger FedererNadia Comaneci
PublicitateCariere