Incident la sediul ziarului New York Times: Un bărbat cu o sabie și un topor a încercat să intre în clădire

Sediul The New York Times FOTO Unsplash

Un bărbat a încercat joi, 17 noiembrie, să intre cu o sabie în mână în sediul din Manhattan al ziarului The New York Times şi a cerut să stea de vorbă cu ''secţia politică'' a publicaţiei, a anunţat poliţia, citată de The New York Post, transmite EFE, care menţionează că bărbatului i-a fost interzis accesul în clădire.

Ads

Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) a informat că joi la prânz poliţiştii au răspuns unui apel 911 în legătură cu un bărbat înarmat cu o sabie.

Cu ''o sabie într-o mână şi un animal de pluş în cealaltă'' bărbatul a intrat în sediul publicaţiei de pe 8th Avenue din cartierul new-yorkez Manhattan, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din New York.

Forţele de ordine au mai descoperit asupra bărbatului un topor.

Cu toate acestea, nu a avut loc nicio luptă, bărbatul predând cuţitul membrilor echipei de securitate a clădirii.

După incident, bărbatul a fost transportat la spital pentru a fi evaluat.