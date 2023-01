Aryna Sabalenka a câștigat primul ei turneu de Grand Slam, triumfând la Australian Open, după o finală cu Elena Rîbakina.

Jucătoarea din Belarus, una dintre cele mai valoroase din nou val, a ajuns la 12 turnee câștigate și la peste 14 milioane de dolari strânși din tenis.

În vârstă de 24 de ani, Aryna este fericită și în plan personal, acolo unde trăiește o poveste de iubire cu Konstantin Koltsov, fost jucător de hochei, mai mare decât ea cu 17 ani.

Koltsov o însoțește peste tot și i-a luat locul în viața Arynei fostului ei antrenor Dimitry Tursunov, de care aceasta era îndrăgostită până peste cap în 2019.

Cei doi s-a despărțit definitiv, în 2019, rusul fiind sătul de ifosele jucătoarei sale.

O perioadă, Sabalenka a fost disperată să se împace cu Tursunov, postând chiar un mesaj nebunesc pe o rețea socială.

"Sincer, chiar nu știu ce se întâmplă acum. Se pare că suntem amândoi niște nebuni. Într-o zi totul decurge normal, a doua zi vrem să ne ucidem reciproc.

Vreau să spun că îl iubesc și că am încredere în el mai mult decât în oricine! Nu văd viitorul meu în tenis cu altcineva. Îmi tot spunea că nu am nevoie de el. La naiba, Dmitry! Chiar am nevoie de tine! Dar am nevoie de acel Dmitry de la începutul colaborării noastre. Puternic, calm, inteligent. Un bărbat adevărat, un antrenor adevărat.

Știu că sună ciudat, dar am realizat că ești cel mai mare sprijin al meu! Nu vreau să te pierd. Suntem ca un cuplu care e împreună de 30 de ani, relația dintre noi e similară cu așa ceva.

Probabil mă vei omori după ce vei citi asta. Vreau să îmi cer scuze înainte să o faci. Scriu asta la 23:45. Probabil de asta am pus atât de multă dragoste și atâtea emoții!", a scris atunci Sabalenka pe Instagram.

După un timp, bielorusei i-a trecut nebunia, presa speculând că ea s-a cuplat cu actualul iubit tocmai pentru a-i face în ciudă fostului antrenor.

Lucrurile au luat însă altă turnură și Sabalenka chiar s-a îndrăgostit de Koltsov. Ea este antrenată acum de Anton Dubrov.