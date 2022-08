Cum a pedepsit-o Booking.com pe rusoaica care s-a filmat hărțuind refugiate din Ucraina: "Mi-au distrus vacanța!" VIDEO

O tânără din Rusia care se laudă pe rețelele sociale cu un comportament subuman la adresa ucrainenilor a fost sancționată de cea mai importantă platformă de rezervări turistice din lume.

Un film în care tânăra din Rusia s-a înregistrat batjocorind două femei din Ucraina aflate în Salzburg a ajuns viral pe Twitter.

Femeia agresoare, care se mediatizează pe Telegram cu numele "Prima persoană din Germania", a postat marți, 9 august o altă filmare, în care apare speriată.

Din filmare reiese că femeia urma să călătorească de la Salzburg la Viena, doar că planul i-a fost frânt.

"Rusoaica care s-a filmat hărțuind femei ucrainene refugiate pe străzile Austriei înregistrează acum videoclipuri în care se plânge că Booking.com i-a anulat rezervările la Viena. „Mi-au stricat vacanța”, spune ea", arată administratorii contului de Twitter Vișegrad 24.

“They have ruined my vacation,” she says.

Now ship her back to Russia! pic.twitter.com/hasz4iFmTf— Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2022